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    В Одесі криптоферма ледь не призвела до транспортного колапсу (фото)

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    В Одесі ліквідовано підпільний центр з майнінгу криптовалют - В Одесі криптоферма ледь не призвела до транспортного колапсу (фото)
    В Одесі ліквідовано підпільний центр з майнінгу криптовалют
    фото: ssu.gov.ua

    Електроживлення спеціалізованого устаткування зловмисники здійснювали через несанкціоноване підключення до державної електромережі

    В Одесі Служба безпеки України ліквідувала центр майнінгу криптовалют, який крав електроенергію у держави. Про це повідомляється на сайті відомства.

    Електроенергія, яка використовувалася на незаконному виробництві, була викрадена через несанкціоноване підключення до державної електросистеми.

    «Протиправна діяльність могла призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері, у тому числі під час залізничних перевезень. Крім того, нейтралізація нелегального бізнесу дозволила запобігти мільйонним бюджетним збиткам, точний розмір яких установити експертиза. За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні двоє мешканців обласного центру. Технологічне обладнання для майнінгу електронних грошей установили в орендованому складському поміщенні на території міста», – йдеться у повідомленні.

    Частину одержаних «прибутків» зловмисники конвертували в іноземну валюту і виводили за кордон через третіх осіб. Решту цифрових грошей – зберігали у власних віртуальних гаманцях.

    Під час обшуків у складському приміщенні та за місцями проживання ділків правоохоронці виявили:

    • понад 100 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання для майнінгу криптовалют;
    • засоби зв’язку і документацію із доказами протиправної діяльності.

    Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

    Нагадаємо, цьогоріч Запорізький завод феросплавів, який входить до сфери впливу Ігоря Коломойського, завіз із Грузії та Китаю обладнання для майнінгу криптовалюти. У цей же період завод нібито отримував дешеву електроенергію від фірми, яку теж придбав Коломойський.

    Теги: Одеса електроенергія розслідування Україна криптовалюта злочин злочинець час
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    В Одесі криптоферма ледь не призвела до транспортного колапсу (фото)