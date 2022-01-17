В Одесі криптоферма ледь не призвела до транспортного колапсу (фото)

В Одесі ліквідовано підпільний центр з майнінгу криптовалют

В Одесі ліквідовано підпільний центр з майнінгу криптовалют

Електроживлення спеціалізованого устаткування зловмисники здійснювали через несанкціоноване підключення до державної електромережі

В Одесі Служба безпеки України ліквідувала центр майнінгу криптовалют, який крав електроенергію у держави. Про це повідомляється на сайті відомства.

Електроенергія, яка використовувалася на незаконному виробництві, була викрадена через несанкціоноване підключення до державної електросистеми.

«Протиправна діяльність могла призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері, у тому числі під час залізничних перевезень. Крім того, нейтралізація нелегального бізнесу дозволила запобігти мільйонним бюджетним збиткам, точний розмір яких установити експертиза. За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні двоє мешканців обласного центру. Технологічне обладнання для майнінгу електронних грошей установили в орендованому складському поміщенні на території міста», – йдеться у повідомленні.

Частину одержаних «прибутків» зловмисники конвертували в іноземну валюту і виводили за кордон через третіх осіб. Решту цифрових грошей – зберігали у власних віртуальних гаманцях.

Під час обшуків у складському приміщенні та за місцями проживання ділків правоохоронці виявили:

понад 100 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання для майнінгу криптовалют;

засоби зв’язку і документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, цьогоріч Запорізький завод феросплавів, який входить до сфери впливу Ігоря Коломойського, завіз із Грузії та Китаю обладнання для майнінгу криптовалюти. У цей же період завод нібито отримував дешеву електроенергію від фірми, яку теж придбав Коломойський.