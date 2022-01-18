Іспанія перша в ЄС обмежить рекламу криптовалют у соцмережах

Просування криптоактивів у соціальних мережах треба буде відповідно маркувати, за порушення каратимуть величезними штрафами

Національна комісія з ринку цінних паперів Іспанії зобовʼяже популярних місцевих блогерів та PR-агентства ставити позначку реклами у постах про криптоактиви, пише FT.

Рішення щодо обмеження на рекламу криптовалют стане першим в ЄС і набуде чинності у лютому 2022 року.

Іспанська влада вважає, що реклама крипти може нашкодити недосвідченим інвесторам, які не знаються на технології та не усвідомлюють пов'язаних з нею ризиків.

Нові правила поширюються на блогерів із понад 100 тис. підписників, криптовалютні компанії та PR-агентства.

Крім позначки «реклама» у тексті має бути попередження, що криптоінвестиції не регулюються законом і можуть призвести до втрати грошей.

Блогери повинні будуть попереджати регулятора про рекламу криптовалют не пізніше ніж за 10 днів до публікації посту, інакше їм загрожуватимуть штрафи до €300 тис. євро.

Блогерів також зобов'яжуть звітувати про винагороди за рекламу криптовалют. Йдеться не лише про грошові виплати, а й інші способи.

Нагадаємо, стало відомо, що чого чекати від біткоїна цього тижня.

Як відомо, раніше біткоїн обвалився нижче $40 тис. Експерти кажуть, що це лише початок.

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