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    Іспанія перша в ЄС обмежить рекламу криптовалют у соцмережах

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    Іспанська влада вважає, що реклама крипти може нашкодити недосвідченим інвесторам - Іспанія перша в ЄС обмежить рекламу криптовалют у соцмережах
    Іспанська влада вважає, що реклама крипти може нашкодити недосвідченим інвесторам
    фото з відкритих джерел

    Просування криптоактивів у соціальних мережах треба буде відповідно маркувати, за порушення каратимуть величезними штрафами

    Національна комісія з ринку цінних паперів Іспанії зобовʼяже популярних місцевих блогерів та PR-агентства ставити позначку реклами у постах про криптоактиви, пише FT.

    Рішення щодо обмеження на рекламу криптовалют стане першим в ЄС і набуде чинності у лютому 2022 року.
    Іспанська влада вважає, що реклама крипти може нашкодити недосвідченим інвесторам, які не знаються на технології та не усвідомлюють пов'язаних з нею ризиків.

    Нові правила поширюються на блогерів із понад 100 тис. підписників, криптовалютні компанії та PR-агентства.

    Крім позначки «реклама» у тексті має бути попередження, що криптоінвестиції не регулюються законом і можуть призвести до втрати грошей.

    Блогери повинні будуть попереджати регулятора про рекламу криптовалют не пізніше ніж за 10 днів до публікації посту, інакше їм загрожуватимуть штрафи до €300 тис. євро.

    Блогерів також зобов'яжуть звітувати про винагороди за рекламу криптовалют. Йдеться не лише про грошові виплати, а й інші способи.

    Нагадаємо, стало відомо, що чого чекати від біткоїна цього тижня.

    Як відомо, раніше біткоїн обвалився нижче $40 тис. Експерти кажуть, що це лише початок.

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    Теги: ЄС Іспанія технології криптовалюта реклама влада
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    Іспанія перша в ЄС обмежить рекламу криптовалют у соцмережах