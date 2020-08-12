Прикордонний казус. Словаки можуть заплатити 5 тисяч євро за SMS з України



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Мешканцям Словаччини надходять SMS, яке попереджає про присутність у небезпечній країні

Усім словакам, які мешкають у прикордонні з Україною рекомендують перевести налаштування своїх телефонів у «ручний» режим

Жителі Словаччини, які живуть поруч з українським кордоном, можуть потрапити у досить неприємну ситуацію. І сплатити 5000 євро за недотримання карантину та ізоляції, навіть якщо не перетинали кордон за останній час. Про це пише Мukachevo.

Отже, таке може трапитися, якщо телефон мешканця Словаччини автоматично «спіймає» мережу українського оператора. А такі випадки непоодинокі.

У зв'язку з епідемією Covid-19 Україна перебуває у списку небезпечних країн, де високий рівень захворювання на коронавірус. У Словаччині, відповідно до затвердженої поправки до закону про електронні комунікації, Управління громадського здоров’я має право отримати від операторів телефонні номери людей, які перебувають у небезпечних країнах.

Таким чином надходить SMS, яке попереджає людину про присутність у небезпечній країні.

У поправці до закону також зазначено, що штраф за недотримання ізоляції та карантину після повернення в Словаччину з небезпечної країни може становити до 5000 євро.

«Якщо у вас автоматичні налаштування мережі, часто українська мобільна мережа, особливо «Київстар», може замінювати словацького оператора по кілька разів на день. Ви навіть цього не помітите. Багато разів траплялось, що мешканці не звертали на це уваги, телефонували і пізніше отримували величезні рахунки», - каже міська голова прикордонної Ублі Надія Сіркова.

Тому нині всім словакам, які мешкають у прикордонні з Україною рекомендують перевести налаштування своїх телефонів у «ручний» режим, аби не сплачувати потім великі штрафи.

До слова, Польща оновила умови в’їзду для українців. Тепер не обов'язково проходити обсервацію тим, хто прибуває літаком з України.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.