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    Міністр фінансів оцінив ймовірність відставки уряду

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    Марченко підкреслив, що ймовірності &laquo;перевороту&raquo; в уряді немає - Міністр фінансів оцінив ймовірність відставки уряду
    Марченко підкреслив, що ймовірності «перевороту» в уряді немає
    Фото: glavcom.ua

    У ЗМІ активно мусуються чутки про заміну низки міністрів, а то й усього уряду Шмигаля

    Цей уряд вже працює більше, ніж півтора роки, хоча на початку його роботи багато було скепсису. Незважаючи на зміну деяких міністрів, загалом уряд успішно справляється з покладеним на нього завданням. Про це в в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

    Марченко підкреслив, що ймовірності політичного «перевороту» в уряді немає. Водночас він зізнався у тиску системи. Але вважає це нормою, зважаючи на специфіку роботи. «Ми маємо робити свою роботу, незважаючи на будь-які політичні ситуації. На сьогодні у нас достатньо запасу міцності», запевнив головний фінансист країни.

    Все залежить від поведінки політиків, а бажаючих «розхитати човен» достатньо, поділився думками Марченко.

    Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

    15 липня Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

    Також голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, що у нього є серйозні питання щодо роботи принаймні трьох членів уряду. Після того, як восени буде дано оцінку роботі Кабінету міністрів, можливі відставки.

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    Теги: міністр відставка уряд Сергій Марченко
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    Міністр фінансів оцінив ймовірність відставки уряду