«Піраміда» ОВДП. Міністр фінансів прокоментував можливі загрози

Марченко: «Зараз ми виходимо на пристойний рівень відношення ОВДП до державного боргу – нижче 50%»

Розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) під 12% – прийнятна ставка. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

«Якщо ви згадаєте 2018-й або 2019-й роки і порівняєте, то нинішні ставки є більш ніж прийнятними. Особливо враховуючи облікову ставку Нацбанку, яку нещодавно було підвищено», – пояснив урядовець. На ринок облігацій Україна виходить лише за потреби, підкреслив Марченко.

На питання, чи не варто взагалі відмовитися від таких рішень, які можуть утворювати фінансову «піраміду», міністр відповів, що такої загрози від використання ОВДП наразі бути не може.

«Піраміда» ОВДП утворюється у тому випадку, коли ви, по-перше, збільшуєте їхній обсяг, по-друге – ставку. І запозичуєте з кожним разом більш короткі інструменти. Ми навпаки відходимо від коротких інструментів, запозичуємо на більш довгий період часу і знижуємо ставку. Зараз ми виходимо на пристойний рівень відношення ОВДП до державного боргу – нижче 50%», – пояснив Марченко.

Також високопосадовець додав, що Україні варто дотримуватися певних критеріїв, аби не влізти у боргову безодню. І це поки що вдається.

«У Британії дефіцит – 11%, в ЄС – 7%. Притому, що в ЄС теж є великі розриви: наприклад, в Італії – 12%. Ми по цьому показнику є помірною країною з рівнем дефіциту в 5,5%, який маємо можливість профінансувати», – підсумував міністр.

Сергій Марченко пояснив, що високі чи ні ринкові ставки для України, можна зрозуміти, порівнявши нашу економіку зі схожою економікою іншої держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський задекларував 2,78 млн грн, отриманих в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та відсотків

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