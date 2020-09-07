Міненерго зацікавлене в приєднанні перспективних шахт до «Центренерго», — радник міністра



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До «Центренерго» можуть бути приєднані в тому числі державні шахти «Добропіллявугілля»

Міністерство енергетики в рамках реформи вугільної галузі зацікавлене в реструктуризації вугільної галузі, в тому числі шляхом об’єднання перспективних шахт з державною компанією «Центренерго». Про це в ефірі телеканалу «Україна24» повідомив Олександр Трохимець, радник виконуючої обов’язки міністра енергетики Ольги Буславець.

«Всі шахти поділені на три категорії. Перша – це перспективні шахти… Була створена робоча група в Кабінеті Міністрів, яка буде займатися створенням вертикального інтегрованого суб’єкту з «Центренерго» і якраз цих перспективних шахт», - зазначив Трохимець.

За словами радника міністра, до «Центренерго» можуть бути приєднані в тому числі державні шахти «Добропіллявугілля».

«Одні з цих шахт – це «Добропіллявугілля», які знаходяться зараз в оренді у приватної компанії. Буде розглядатися питання про припинення договору оренди і повернення в управління держави і якраз входження цих шахт до вертикального інтегрованого суб’єкту», - додав Трохимець.

До другої категорії віднесені шахти, які за певних інвестицій можливо вивести на ефективний режим роботи, до третьої – шахти, які уже однозначно ніколи не стануть прибутковими.

«По третій категорії шахт має бути прийняття рішень про виведення їх з експлуатації, але це певна державна програма, яка має бути реалізована вже після того, як будуть вирішені всі соціальні питання щодо працевлаштування, переорієнтації працівників, щоб люди не залишилися без роботи», - додав радник в.о. міністра.

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет Міністрів зробив перший крок для об'єднання державних шахт з «Центренерго». З ініціативи Фонду державного майна уряд створив робочу групу, яка найближчим часом повинна визначити модель організації вертикально-інтегрованої компанії на базі держшахт і «Центренерго».

За оцінками уряду, такий крок буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості «Центренерго», приватизація якої запланована на 2021 г. Також це рішення дозволить реструктуризувати вугільну галузь і забезпечити гарантований збут вугілля.

Раніше ідею об'єднання «Центренерго» з держшахтами озвучували голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус і керівник «Центренерго» Олександр Корчинський.

З липня 2019 р операційний контроль над компанією «Центренерго» здійснює група «Приват» Ігоря Коломойського. З того моменту компанія стала об'єктом багатьох журналістських розслідувань про корупційні схеми при постачанні вугілля і продажах електроенергії.