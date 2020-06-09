«Чернігівгаз» отримав майже півмільйона неідентифікованих платежів. У компанії пояснили, як це виправити



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При сплаті за газ в банку або через онлайн-сервіси потрібно обов’язково вказувати особовий рахунок та адресу, а квитанцію про сплату зберігати

Компанія не може зарахувати кошти на рахунок споживача, якщо не вказані номер особового рахунку чи адреса

Станом на 1 червня АТ «Чернігівгаз» не змогло зарахувати на особові рахунки споживачів 442 тисячі гривень за розподіл газу. Така ситуація виникає, якщо при сплаті через банк або платіжний сервіс не вказані номер особового рахунку чи адреса. Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія не може зарахувати кошти на рахунок споживача в разі, якщо їх власник невідомий. Всі платежі, в яких не вказані номер особового рахунку чи адреса, «зависають» в системі, а на рахунку споживача накопичується заборгованість.

АТ «Чернігівгаз» наголошує – при сплаті в банку або через онлайн-сервіси потрібно обов’язково вказувати особовий рахунок та адресу, а квитанцію про сплату зберігати. З її допомогою можна буде зарахувати платіж, якщо ідентифікаційні дані не були вказані.

Тож якщо протягом 10 днів після оплати через онлайн-сервіси www.104.ua споживач не бачить зарахування коштів, або після сплати через банк отримав повідомлення про заборгованість - найвірогідніше, його платіж неідентифікований через відсутність особових даних.

Як це виправити? Необхідно написати листа на електронну пошту [email protected] Додати копію квитанції (скан-копію або якісне фото) про оплату, вказати адресу і номер особового рахунку, на який потрібно зарахувати кошти. Або ж звернутися до найближчого Центру обслуговування клієнтів.

У АТ «Чернігівгаз» вдячні клієнтам, які своєчасно сплачують за послуги з розподілу газу. Нині споживачі заборгували компанії 13, 3 мільйони гривень – за травень розрахувалися за отримані послуги лише на 77%. Такий рівень розрахунків ставить під загрозу безаварійну роботу мереж і обладнання та стабільну подачу газу.

У компанії нагадують, що сплатити за доставку газу можна дистанційно за допомогою онлайн-сервісів 104.ua: особистого кабінету на сайті 104.ua, чат-боту 7104ua у Viber чи Telegram, мобільного додатку 104Mobile для Android, мобільного додатку 104Mobile Light для iPhone

Також для споживачів АТ «Чернігівгаз» діє експрес-реєстрація, з допомогою якої особистий кабінет можна отримати, просто подзвонивши до контакт-центру 067 65 64 104, (0462) 61-62-04. Дзвонити потрібно з мобільного - його номер буде логіном до кабінету, та назвати оператору номер особового рахунку ( він є квитанціях всіх клієнтів). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього і зможе користуватися через телефон або комп’ютер.

Нагадаємо, у Нафтогазі заявили, що з 1 липня, коли запрацює роздрібний ринок газу, користувачі зможуть змінювати постачальників послуг.