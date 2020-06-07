У Нафтогазі пояснили, як українці зможуть змінювати постачальника газу



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Глава газопостачальної компанії групи «Нафтогаз» припустив, що терміни відкриття ринку газу можуть перенести

«Перехід до іншого постачальника повинен відбуватися в пару кліків» – глава газопостачальної компанії групи «Нафтогаз»

У Нафтогазі заявили, що з 1 липня, коли запрацює роздрібний ринок газу, користувачі зможуть змінювати постачальників послуг.

Про це заявив директор ТОВ «Газопостачальна компанія» Нафтогаз України» Максим Рабінович, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Клієнт зможе обирати постачальника газу і змінювати його хоч кожного місяця. Дуже важливо пояснити, що для цього не потрібно підводити собі ще одну газову трубу. У результаті проведеного в країні анбандлінгу на ринку відбулось розділення: є компанії, які займаються доставкою газу і відповідають за труби, а є компанії, які газ продають і відповідають за його постачання клієнтові», – сказав Рабінович.

Він нагадав, що доставляє газ облгаз, а постачає – облгаззбут.

«Останній тепер, по суті, не буде єдиним постачальником. Споживач зможе обрати такий самий збут із сусідньої області або будь-якого іншого постачальника за власними критеріями. Насамперед це ціна, яка тепер може відрізнятись, а також сервіси. Можливо, комусь більше подобається платити онлайн, а комусь подобається паперовий рахунок. Хтось хоче, щоб цей рахунок був детально розбитий, а комусь подобаються контакт-центри, які відповідають 24/7. Будуть нові сервіси, які почнуть з’являтися рівно тоді, коли постачальники зрозуміють, що ці сервіси стають для клієнтів важливим складником при виборі обслуговчої компанії», – зазначив Рабінович.

Водночас, він припустив, що терміни відкриття ринку газу можуть перенести.

«Уже було перенесення відкриття ринку. Закон про ринок газу був прийнятий у 2015 році, на НАК «Нафтогаз України» були покладені тимчасові спецобов’язки (ПСО) для постачання газу для побутових споживачів. Але скасування ПСО неодноразово відкладалось. Востаннє дату відкриття ринку перенесли з 1 травня цього року на 1 липня», – додав Рабінович.

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