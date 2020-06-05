«Нафтогаз» продаватиме газ населенню через банки



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«Нафтогаз України» має намір продавати газ для населення через державні Ощадбанк і «Приватбанк»

У відділеннях банків можна буде укласти договір з 1 липня

НАК «Нафтогаз України» має намір продавати газ для населення через державні Ощадбанк і «Приватбанк». У відділеннях банків можна буде укласти договір з 1 липня 2020 року.

Про це повідомив голова ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«У нас укладені договори з двома найбільшими банківськими мережами і майже укладено договір з найбільшим поштовим оператором (Ощадбанк, «Приватбанк» і «Укрпошта», – ред). Ми також ведемо переговори з багатьма роздрібними мережами», – сказав він.

За його словами, поки що компанія не планує відкривати центри обслуговування клієнтів у стандартному форматі, а працюватиме через агентські мережі.

«Це великі банківські мережі, великі поштові мережі, це ті роздрібні точки, які вже мають певний трафік клієнтів. І клієнту буде зручно, наприклад, коли він піде вирішувати банківські питання, забрати посилку або відправити лист – заодно вибрати вигідний тариф на газ», – сказав Рабінович.

Нагадаємо, як повідомив «Главкому» глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, дію механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу буде скасовано для населення з 1 липня, для підприємств теплокомуненерго - з 2021 року.

Зазначимо, Коболєв також розповів, що «Нафтогаз» змінить назву та переїде в інше приміщення.