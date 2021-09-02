Чому ціни на олію стали «космічними»: пояснення Мінекономіки

Оприлюднено причини різкого зростання цін на олію

У 2021 році індекс споживчих цін на соняшникову олію в Україні склав 147,5%. Про це повідомили в міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, пише УНН.

При цьому, як зазначають в міністерстві, ціни на олію не підлягають державному регулюванню і визначаються суб’єктами господарювання самостійно.

«Протягом вересня 2020 року – червня 2021 року на внутрішньому ринку спостерігалося зростання споживчих цін на олію соняшникову. Згідно з даними Держстату, у 2020 році індекс споживчих цін (далі – ІСЦ) на олію соняшникову склав 121,7%. У І півріччі 2021 року темпи зростання цін активізувалися, а ІСЦ склав 147,5%», – зазначили в міністерстві

Серед основних чинників називають скорочення у 2020 році обсягів виробництва соняшника на 14,3% (з 15,3 млн тонн до 13,1 млн тонн) та зростання цін на внутрішньому ринку на олієсировину.

За даними моніторингу Мінагрополітики, на кінець липня середня закупівельна ціна насіння соняшника становила 17 833 грн/т, що на 74% дорожче, ніж роком раніше.

Для стабілізації ситуації на ринку міністерство підписало Меморандум з асоціацією «Укроліяпром», де передбачені заходи щодо узгодження можливих граничних обсягів експорту олії соняшникової на цей рік.

Виробники олії мають достатні запаси виробленої продукції, як для забезпечення внутрішнього ринку, так і для потреб експорту олії. Граничні обсяги експорту олії соняшникової у 2020/21 маркетинговому році визначені в обсязі 5380 тис.тонн.

За даними Держмитслужби України, за 11 місяців 2020/21 маркетингового року (станом на 1 серпня 2021 року) з України експортовано майже 5074 тис. тонн олії соняшникової, що не перевищує граничні обсяги експорту.

За даними міністерства, виробництво соняшника в Україні в сезоні 2021/22 року прогнозується на рівні 16,5-16,8 млн тонн, що вище, ніж у поточному сезоні (13,1 млн тонн, за даними Держстату).

Відповідно (за прогнозом USDA) очікуваний обсяг виробництва соняшникової олії в Україні у маркетинговому 2021/22 році може досягти рівня 6,5-7 мільйонів тонн.

Отже зараз міністерство не вбачає доцільним запроваджувати обмеження щодо експорту соняшникової олії.

Найбільший в Україні виробник олії «Кернел» (Чумак, Стожар, Щедрий дар) після наради в Мінекономіки заявив, що знизить ціни на соціальні (маловідомі) бренди олії на 10%.

Натомість вартість більш популярної серед українців олії «Стожар» зросла одразу на 11 грн і тепер коштує 75,21 грн замість колишніх 63,8 грн. Вартість олії «Чумак» та «Щедрий дар» не змінилась.

Нагадаємо, деякі експерти прогнозують, що вартість пляшки олії восени може зрости до 100 грн.

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