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    Уряд повідомив, скільки коштуватиме пальне в червні

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    Скільки коштуватиме пальне в червні - Уряд повідомив, скільки коштуватиме пальне в червні
    Скільки коштуватиме пальне в червні
    Фото: Depositphotos

    Мінекономіки опублікувало граничні ціни на паливо в першій декаді червня

    Міністерство економіки України на своєму офіційному сайті опублікувало інформацію про нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного пального на першу декаду червня.

    «На підставі розрахунків акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 20,91 гривні, і 1 літра бензину автомобільного GASOLINE 10 ppm, яка становить 24,92 гривні за літр » , - йдеться в повідомленні.

    З урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизельне паливо, гранична вартість становить:

    • бензину – 29,92 грн/л, що на 8 копійок вище ціни, встановленої на останній декаді травня;
    • дизелю – 27,91 грн/л – на 2 копійки вище ціни, встановленої на останній декаді травня.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 14 травня ухвалив постанову, якою вводиться державне регулювання цін на паливо. Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

    Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/л, і бензину – не вище 5 грн/л.

    Джерело: Enkorr

    Теги: Мінекономіки бензин ціни
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    Уряд повідомив, скільки коштуватиме пальне в червні