Соняшникова олія за ціною оливкової: скільки зараз коштує літр

В Україні, якщо перевести на євро, олія коштує 2.02 євро за літр

Попри обіцяне зниження ціни на соняшникову олію, цього поки не сталося

В Україні ціна соняшникової олії зросла настільки, що зрівнялася з оливковою. Зараз в країні олія коштує дорожче, ніж в країнах Європи. І це незважаючи на те, що Україна є постачальником цього продукту в інші країни. Про це повідомив у своєму Telegram колишній міністр фінансів Ігор Уманський.

«Ціни на олію підскочили ще на початку року з 30-35 гривень за пляшку (0,8 літра) до 70 грн... Наступні пів року уряд або не реагував, або удавав, ніби ось-ось вирішить питання. А тим часом вартість соняшникової олії впритул наблизилася до вартості простих сортів оливкової», – написав Уманський.

Попри обіцяне зниження ціни на соняшникову олію, цього поки не сталося. Уманський навів порядок цін у країнах Європи на популярний продукт.

«Таким чином, ми опинилися в парадоксальній ситуації, коли цінники в магазинах найбільшого світового експортера олії значно вище, ніж в країнах-імпортерах: Чорногорії – 1.75 €, Молдові – 1.70 € , Польщі – 1.72€», – написав він.

В Україні, якщо перевести на євро, олія коштує 2.02 євро за літр.

«І не варто забувати, що це не тільки супутній продукт, без якого не обходиться жодна кухня. Соняшникова олія – це компонент при виробництві харчових продуктів. Її використовують заклади громадського харчування, шкільні їдальні, постачальники їжі для військових і ще багато. Тому внесок вартості соняшникової олії в загальну інфляцію – колосальний», – резюмував Уманський.

Нагадаємо, в Україні очікується сезонне подорожчання ряду продуктів харчування. Зокрема зростуть ціни на яйця, молочку, м'ясо і соняшникову олію.

До слова, в Україні зменшилась кількість яєць – за даними Держстату, за рік виробництво впало на 15%. А от їхня вартість лише зростає.

Також, в Україні прогнозується аномально високий урожай яблук. Це спричинить надлишок плодів. Аграріям доведеться обвалити ціни на урожай.

Тим часом, у столиці обвал цін на кавуни.