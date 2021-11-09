Ціни на продукти зростатимуть і надалі: пояснення експерта

Глобальна інфляція, розірвані ланцюжки постачання та зміни клімату спричиняють невпинне зростання цін

Розірвані ланцюжки постачання та глобальна інфляція – основні причини світового подорожчання продуктів харчування. Таку думку економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак висловив в ефірі «Українського радіо».

«Якщо говорити коротко про причини подорожчання продуктів харчування в світі, то основна з них – глобальна інфляція. Світ наповнений грошима, які постійно додруковують, а будь яка емісія тягне за собою інфляційні процеси, що, відповідно, призводить до зростання цін. Звичайно, що не кожна країна може дозволити собі розпочати емісію, а лише ті держави, що мають у своєму розпорядженні резервні валюти. Зазвичай такими валютами виступають долар США, євро та китайський юань», – пояснив експерт.

Ще однією глобальною причиною, яка спричиняє подорожчання продуктів, Ярмак вважає так звані «зламані ланцюжки постачання продукції». Справа в тому, що Витрати на транспортування продукції в світі зросли в кілька разів і виробники сьогодні бронюють транспортні поставки за кілька місяців, адже не вистачає контейнерів та кораблів.

Наступна причина, на думку експерта, – пандемія коронавірусу, що змушує багато країн «зачинятися», суттєво обмежуючи можливості для імпорту продовольчих товарів.

Зміни клімату також впливають на ціни, оскільки нерідко призводять до втрат врожаїв багатьох сільськогосподарських культур.

«Світове населення зростає, в світі все більше грошей, які потрапляють до людей, що витрачають їх, в тому числі, на продукти харчування. Це формує споживчий попит і відповідно зростання цін», – підсумував фахівець.

Нагадаємо, згідно з даними ООН, за останній рік ціни на продукти у світі зросли на 30%. У жовтні вони побили десятирічний рекорд.