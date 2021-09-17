  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    На Херсонщині пасічники скаржаться, що перекупники наживаються на ціні на мед

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перекупники скуповують мед задешево - На Херсонщині пасічники скаржаться, що перекупники наживаються на ціні на мед
    Перекупники скуповують мед задешево
    Фото з відкритих джерел

    Бджолярі змушені продавати мед за рекордно низькою ціною

    Гарним врожаєм на Херсонщині цієї осені можуть похвалитися бджолярі. За даними обласної державної адміністрації, кількість бджолосімей у краї впродовж неповних двох років збільшилася з 45 тисяч до 87,7 тисяч. Про це повідомляє Голос України.

    Відповідно й виробництво меду цьогоріч зросло майже вдвічі, сягнувши 1797 тонн.

    Зростає й експорт солодкого продукту, та поки що від нього виграють не так безпосередні власники пасік, як перекупники.

    Бджолярі кажуть: якщо за кілограм квіткового меду на роздрібних ринках дають по 150 гривень, а за акацієвий, який не кристалізується, – всі 250-300, то перекупники за будь-який вид більш як п’ятдесят гривень не пропонують.

    На таке «цінове викручування рук» доводиться все-таки погоджуватися, оскільки можливості внутрішнього споживчого ринку обмежені, а оптові фірми скуповують мед для перепродажу за кордон і можуть замовляти хоч тонни. От тільки платять за ці тонни обмаль.

    Нагадаємо, українські бджолярі отримали п'ять золотих, чотири срібних та одну бронзову нагороду за якість меду на міжнародному конкурсі. Оцінювали смак меду, консистенцію, аромат і зовнішній вигляд.

    Раніше стало відомо, що ціни на мед цього року значно зросли – на 50-100 грн за кілограм продукту залежно від сорту, і, найімовірніше, знижуватися вже не будуть. Наразі за літр меду фермери просять в середньому від 170 до 250 грн/літр. У магазинах за солодкий продукт доведеться платити ще більше.

    Читайте також:
    Теги: експорт Херсонщина кордон мед
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Херсонщині пасічники скаржаться, що перекупники наживаються на ціні на мед