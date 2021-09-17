На Херсонщині пасічники скаржаться, що перекупники наживаються на ціні на мед

Бджолярі змушені продавати мед за рекордно низькою ціною

Гарним врожаєм на Херсонщині цієї осені можуть похвалитися бджолярі. За даними обласної державної адміністрації, кількість бджолосімей у краї впродовж неповних двох років збільшилася з 45 тисяч до 87,7 тисяч. Про це повідомляє Голос України.

Відповідно й виробництво меду цьогоріч зросло майже вдвічі, сягнувши 1797 тонн.

Зростає й експорт солодкого продукту, та поки що від нього виграють не так безпосередні власники пасік, як перекупники.

Бджолярі кажуть: якщо за кілограм квіткового меду на роздрібних ринках дають по 150 гривень, а за акацієвий, який не кристалізується, – всі 250-300, то перекупники за будь-який вид більш як п’ятдесят гривень не пропонують.

На таке «цінове викручування рук» доводиться все-таки погоджуватися, оскільки можливості внутрішнього споживчого ринку обмежені, а оптові фірми скуповують мед для перепродажу за кордон і можуть замовляти хоч тонни. От тільки платять за ці тонни обмаль.

Нагадаємо, українські бджолярі отримали п'ять золотих, чотири срібних та одну бронзову нагороду за якість меду на міжнародному конкурсі. Оцінювали смак меду, консистенцію, аромат і зовнішній вигляд.

Раніше стало відомо, що ціни на мед цього року значно зросли – на 50-100 грн за кілограм продукту залежно від сорту, і, найімовірніше, знижуватися вже не будуть. Наразі за літр меду фермери просять в середньому від 170 до 250 грн/літр. У магазинах за солодкий продукт доведеться платити ще більше.

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