Подорожчали харчі, але дещо впали ціни на комуналку: в Україні сповільнилась інфляція

Ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 1,1%

У жовтні інфляція склала 10,9% у річному вимірі

Уперше, після тривалого зростання, у жовтні сповільнилась інфляція на споживчому ринку України. У порівнянні з вереснем 2021 року, у жовтні інфляція становила 0,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У жовтні інфляція склала 10,9% у річному вимірі. Від початку року споживча інфляція зросла на 8,5% річних. У жовтні дорожчали ціни на харчі, однак дещо здешевшала комуналка.

Ціни на харчі й безалкогольні напої зросли на 1,1%. Суттєво подорожчали овочі – на 10,6%. Також зросли ціни на сало, хліб, молоко та молочні продукти, масло, продукти переробки зернових, м'ясо та м'ясопродукти, яйця – від 1,1 до 4%. Натомість фрукти, цукор і соняшникова олія здешевшали на 6,6–1,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%. Власне, саме тютюнові вироби подорожчали на 1,0%.

Знизилися ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – 0,9%. Все завдяки здешевленню електроенергії на 7,4%. Однак сам природний газ подорожчав на 3,2%, вартість утримання будинків та прибудинкових територій зросла на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 1,1% через здорожчання палива та мастил на 2,9%. Вартість проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті збільшилася на 1,6%. Однак на 4,3% здешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Також послуги у сфері зв'язку зросли на 1,7%. Це пов'язано зі здорожчанням поштових послуг на 16,7% та місцевого телефонного зв'язку на 14,0%.

Як раніше повідомлялося, експерт пояснив, що ціни на продукти зростатимуть і надалі.

Нагадаємо, попри підвищення мінімалки, українські громадяни стають біднішими.