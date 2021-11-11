Стратегічний український продукт подорожчав на чверть: таких цінників не було кілька років
Сало в Україні зросло в ціні на 40 гривень за кілограм за кілька місяців
Ціни на сало у листопаді рекордно підскочили. Подорожчання продукту на українських ринках та в магазинах становило близько 40 грн. Ще в жовтні кілограм сала можна було купити в супермаркеті за 145 грн, а на базарі за 134 грн, але зараз цінник на сало стартує від 185 грн. Про це інформує biz.today.ua.
Сало в Україні почало дорожчати ще у жовтні. Тоді ціни зросли на 20 гривень за кілограм. З жовтня до листопада ціни зросли ще на 20 гривень. Нинішні ціни на сало є найвищими за останні кілька років.
Сумарно зростання ціни на сало склало 24%. Домашнє сало подорожчало не так сильно, як магазинне. У середньому на сьогоднішній день кілограм коштує від 134,6 грн, що на гривню дешевше, ніж минулого місяця, але на 28 грн дорожче, ніж на початку 2021 року.
У листопаді сало обігнало за ціною багато видів м'яса. За кілограм яловичини продавці просять у середньому від 172 грн за кг, за свинину – від 124 грн. за кг, куряче філе в середньому продають за 142 грн за кг.
Тішить те, що незабаром сало може подешевшати. Цьому має сприяти зниження цін на свиней забійних кондицій.
Нагадаємо, вживання сала позитивно впливає на імунітет.