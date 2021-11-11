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    Економіка та фінанси

    Стратегічний український продукт подорожчав на чверть: таких цінників не було кілька років

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    На ринках та в супермаркетах за сало просять на майже 25% більше, ніж влітку - Стратегічний український продукт подорожчав на чверть: таких цінників не було кілька років
    На ринках та в супермаркетах за сало просять на майже 25% більше, ніж влітку
    Фото з відкритих джерел

    Сало в Україні зросло в ціні на 40 гривень за кілограм за кілька місяців

    Ціни на сало у листопаді рекордно підскочили. Подорожчання продукту на українських ринках та в магазинах становило близько 40 грн. Ще в жовтні кілограм сала можна було купити в супермаркеті за 145 грн, а на базарі за 134 грн, але зараз цінник на сало стартує від 185 грн. Про це інформує biz.today.ua.

    Сало в Україні почало дорожчати ще у жовтні. Тоді ціни зросли на 20 гривень за кілограм. З жовтня до листопада ціни зросли ще на 20 гривень. Нинішні ціни на сало є найвищими за останні кілька років.

    Сумарно зростання ціни на сало склало 24%. Домашнє сало подорожчало не так сильно, як магазинне. У середньому на сьогоднішній день кілограм коштує від 134,6 грн, що на гривню дешевше, ніж минулого місяця, але на 28 грн дорожче, ніж на початку 2021 року.

    У листопаді сало обігнало за ціною багато видів м'яса. За кілограм яловичини продавці просять у середньому від 172 грн за кг, за свинину – від 124 грн. за кг, куряче філе в середньому продають за 142 грн за кг.

    Тішить те, що незабаром сало може подешевшати. Цьому має сприяти зниження цін на свиней забійних кондицій.

    Нагадаємо, вживання сала позитивно впливає на імунітет.

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    Теги: продукти ціни
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    Стратегічний український продукт подорожчав на чверть: таких цінників не було кілька років