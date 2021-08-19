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    Подорожчання меду в Україні. Виробник назвав ключові фактори

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    Експерти зазначають, що в нових погодних умовах треба переглянути принципи бджільництва - Подорожчання меду в Україні. Виробник назвав ключові фактори
    Експерти зазначають, що в нових погодних умовах треба переглянути принципи бджільництва
    Фото: pixabay

    Через спеку недобір меду з липи склав до 50%

    Через погодні умови збір акацієвого меду в Україні скоротився майже на 40%, липового – майже на 50%. Про це Укрінформу повідомив бджоляр і бортник, засновник ТМ «Знатний Мед» Валерій Курейко.

    «Через дощові періоди недобір меду з акації склав до 40%, а через спеку 30-35 градусів недобір меду з липи склав до 50%», – зазначив Курейко.

    За його словами, в цих умовах бджолярі зазвичай сподівалися на ключову медоносну культуру – соняшник, але з ним теж виникли проблеми.

    «Соняшник виділяє нектар при відносній вологості повітря більше 45-50%, що спостерігалося тільки рано вранці і ввечері. Тому бджоли працювали з принесення нектару не 10-12 годин, а від сили 4-5 годин за світловий день, що скоротило медозбір мінімум на 30%», – стверджує бджоляр.

    Крім того, в цьому році в багатьох областях України посіяли такі гібриди соняшнику, які цвітуть тільки 5-7 днів, тоді як звичайний період цвітіння соняшнику – 3-4 тижні. Таким чином, період медозбору з соняшнику істотно скоротився.

    «Багато хто розглядає поточну ситуацію з погодою як тимчасову і аномальну. Але що, якщо ми зіткнулися з новою реальністю, яка скоро стане нормою? Тоді треба швидко переглянути деякі звичні принципи бджільництва», – вважає Курейко.

    Нагадаємо, ціни на мед цього року значно зросли – на 50-100 грн за кілограм продукту залежно від сорту. Наразі за літр меду фермери просять в середньому від 170 до 250 грн/літр. У магазинах за солодкий продукт доведеться платити ще більше.

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    Теги: ціни бджоли мед
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    Подорожчання меду в Україні. Виробник назвав ключові фактори