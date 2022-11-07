Коли покращиться ситуація з електропостачанням: прогноз «Укренерго»

В «Укренерго» зауважили, що на сьогодні дуже складна в Київському і Харківському регіонах

У Київській області та у північному регіоні відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні дуже складна в Київському і Харківському регіонах.

«Тут мають місце у нас графіки планових, погодинних, відключень, і на жаль, доводиться іноді поверх цих графіків застосовувати також додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему в цих регіонах», – зазначив Кудрицький.

За його словами, дефіцит потужностей в цих регіонах перевищує 1 тис. мегават.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб трішки покращити ситуацію в мережі як в Києві та області, так і в північному регіоні, який складається з Харківської, Сумської та Полтавської областей. Я думаю, що треба потерпіти кілька днів для того, щоб відчутні полегшення були для споживачів, щоб графіки відключень стали більш комфортними. Думаю, що на цьому тижні ще доведеться попрацювати енергетикам і сподіваюся, що за відсутності ракетних обстрілів ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням в центральному та північному регіонах нашої країни», – сказав Кудрицький.

Він також зауважив, що ймовірність блекауту в Києві, залежить від інтенсивності ворожих обстрілів.

«Наскільки ймовірний цей сценарій - залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати. Але енергетики будуть робити все, щоб такого сценарію не допустити», – додав голова правління НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.