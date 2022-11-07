Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли покращиться ситуація з електропостачанням: прогноз «Укренерго»

Альона Боженко
glavcom.ua
Коли покращиться ситуація з електропостачанням: прогноз «Укренерго»
«Укренерго» спрогнозувало, коли очікувати на відчутні покращення з електропостачанням
фото ілюстративне

В «Укренерго» зауважили, що на сьогодні дуже складна в Київському і Харківському регіонах

У Київській області та у північному регіоні відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні дуже складна в Київському і Харківському регіонах.

«Тут мають місце у нас графіки планових, погодинних, відключень, і на жаль, доводиться іноді поверх цих графіків застосовувати також додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему в цих регіонах», – зазначив Кудрицький.

За його словами, дефіцит потужностей в цих регіонах перевищує 1 тис. мегават.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб трішки покращити ситуацію в мережі як в Києві та області, так і в північному регіоні, який складається з Харківської, Сумської та Полтавської областей. Я думаю, що треба потерпіти кілька днів для того, щоб відчутні полегшення були для споживачів, щоб графіки відключень стали більш комфортними. Думаю, що на цьому тижні ще доведеться попрацювати енергетикам і сподіваюся, що за відсутності ракетних обстрілів ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням в центральному та північному регіонах нашої країни», – сказав Кудрицький.

Він також зауважив, що ймовірність блекауту в Києві, залежить від інтенсивності ворожих обстрілів.

«Наскільки ймовірний цей сценарій - залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати. Але енергетики будуть робити все, щоб такого сценарію не допустити», – додав голова правління НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

Читайте також: Чи буде тотальний «блекаут»? Інтерв’ю з гендиректором компанії Yasno
Теги: електроенергія Укренерго блекаут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні вже роблять тестові точки Wi-Fi
В Україні з’являться публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії – Федоров
31 жовтня, 15:41
Кожен українець задумався над тим, як зменшити споживання електрики
Прості поради, як економити електроенергію
1 листопада, 09:29
Рашисти знищують систему розподілу і передавання електроенергії
Міненерго закликає українців й надалі економити електроенергію
2 листопада, 04:58

Суспільство

Щоб не потрапили до ворога. На Харківщині чоловік закопав українські прапори (фото)
Щоб не потрапили до ворога. На Харківщині чоловік закопав українські прапори (фото)
Коли покращиться ситуація з електропостачанням: прогноз «Укренерго»
Коли покращиться ситуація з електропостачанням: прогноз «Укренерго»
Як спати у неопалюваному приміщенні. Поради від жителів Чернігова, що пережили облогу міста
Як спати у неопалюваному приміщенні. Поради від жителів Чернігова, що пережили облогу міста
Знак знищення і смерті. Глава УГКЦ передав Папі Франциску символічний подарунок з Ірпеня
Знак знищення і смерті. Глава УГКЦ передав Папі Франциску символічний подарунок з Ірпеня
Завтра на небі зійде «кривавий» місяць
Завтра на небі зійде «кривавий» місяць
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги у випадку блекауту
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги у випадку блекауту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Мер латвійського міста звинуватив Україну у нападі Росії: відповідь МЗС
103K
Посол заявив про велику проблему для України з території Білорусі
101K
Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна: названо причину
79K
Переговори України з РФ: США і НАТО назвали важливу умову
49K
Росія змінила свою риторику щодо ядерної війни – висновок ISW
43K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву

Новини

Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Сьогодні, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Сьогодні, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту