Відключення електроенергії у Києві. ДТЕК пояснив, як завтра вимикатимуть світло
Аварійних відключень у столиці поки не прогнозується
У вівторок, 8 листопада, у Києві відключення світла будуть здійснюватись за графіками стабілізаційних відключень. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
«Шановні клієнти! Завтра, 8 листопада у місті Києві відключення електропостачання будуть здійснюватись згідно з графіками стабілізаційних відключень», – йдеться у повідомленні.
Ознайомитись с графіками можна на сайті компанії за посиланням.
Нагадаємо, за прогнозами «Укренерго» у Київській області та у північному регіоні відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми.
Також раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.
Зауважимо, за попередніми даними рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.
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