Відключення електроенергії у Києві. ДТЕК пояснив, як завтра вимикатимуть світло

Аварійних відключень у столиці поки не прогнозується

У вівторок, 8 листопада, у Києві відключення світла будуть здійснюватись за графіками стабілізаційних відключень. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

«Шановні клієнти! Завтра, 8 листопада у місті Києві відключення електропостачання будуть здійснюватись згідно з графіками стабілізаційних відключень», – йдеться у повідомленні.

Ознайомитись с графіками можна на сайті компанії за посиланням.

Нагадаємо, за прогнозами «Укренерго» у Київській області та у північному регіоні відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми.

Також раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

Зауважимо, за попередніми даними рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.