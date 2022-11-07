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Відключення електроенергії у Києві. ДТЕК пояснив, як завтра вимикатимуть світло

Альона Боженко
glavcom.ua
Відключення електроенергії у Києві. ДТЕК пояснив, як завтра вимикатимуть світло
Відключення світла у Києві завтра продовжаться
фото ілюстративне

Аварійних відключень у столиці поки не прогнозується

У вівторок, 8 листопада, у Києві відключення світла будуть здійснюватись за графіками стабілізаційних відключень. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

«Шановні клієнти! Завтра, 8 листопада у місті Києві відключення електропостачання будуть здійснюватись згідно з графіками стабілізаційних відключень», – йдеться у повідомленні.

Ознайомитись с графіками можна на сайті компанії за посиланням.

Нагадаємо, за прогнозами «Укренерго» у Київській області та у північному регіоні відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми.

Також раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

Зауважимо, за попередніми даними рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.

Теги: електроенергія Київ Укренерго рашисти

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