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Відключення світла у Києві та семи областях: «Укренерго» вводить додаткові обмеження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відключення світла у Києві та семи областях: «Укренерго» вводить додаткові обмеження
Планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють по всій території України
фото з відкритих джерел

Через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до  збільшення навантаження на обладнання

НЕК «Укренерго» застосує сьогодні відключення електроенергії у м. Київ та ще семи областях України. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«З 09:30 застосовані  аварійні відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до  збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза  аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога», – зазначається у повдомленні.

Планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють по всій території України. Також у компанії зазначили, що більш точну інформацію по відключеннях саме в вашому регіоні має надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго).

«Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію!

Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей», – зауважили НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

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Теги: електроенергія енергетика Укренерго

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