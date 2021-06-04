Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштує бензин та дизельне паливо

Ціни на бензин та дизельне паливо зростають, автогаз дешевшає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 3 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,18 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,95 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,69 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Як повідомляв «Главком.Техно», ціна на нафту марки Brent перевищила 71 долар за барель. Сировина торгується на найвищому рівні з березня 2021 року.

Локомотивом зростання стали очікування збільшення попиту на паливо протягом літнього сезону в Сполучених Штатах.

Нещодавно також мережа ОККО показала, скільки податків закладено у кожному літрі бензину. Детальніше про це – за посиланням.

А експерти назвали заправки, які продають неякісне пальне.