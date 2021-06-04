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    Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштує бензин та дизельне паливо

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    Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштує бензин та дизельне паливо
    Фото з відкритих джерел

    Ціни на бензин та дизельне паливо зростають, автогаз дешевшає

    Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 3 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

    За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,18 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,95 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,69 гривень за літр (-0,01 гривень).

    Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

    Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

    Як повідомляв «Главком.Техно», ціна на нафту марки Brent перевищила 71 долар за барель. Сировина торгується на найвищому рівні з березня 2021 року.

    Локомотивом зростання стали очікування збільшення попиту на паливо протягом літнього сезону в Сполучених Штатах.

    Нещодавно також мережа ОККО показала, скільки податків закладено у кожному літрі бензину. Детальніше про це – за посиланням.

    А експерти назвали заправки, які продають неякісне пальне.

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    Теги: бензин ціни АЗС пальне
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    Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштує бензин та дизельне паливо