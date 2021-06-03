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    «Такого не було 10 років». В Україні ціни на черешню б'ють рекорди

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    Ціни на черешню цього року&nbsp;&laquo;кусаються&raquo; - «Такого не було 10 років». В Україні ціни на черешню б'ють рекорди
    Ціни на черешню цього року «кусаються»
    Фото з відкритих джерел

    В Одесі просять 500 гривень за кілограм сезонних ласощів

    В Україні стартував сезон черешні, але ціна ягоди не всім по кишені. Про це повідомляє Українська служба інформації.

    Наприклад, в Одесі просили 500 грн за кілограм сезонних ласощів, а щоб спробувати ягідку, потрібно було заплатити 7 грн.

    На щотижневих ярмарках Києва за першу черешню просять від 150 до 200 грн. На ринках вартість вища 250 грн за кілограм. Завозять ягоду до нас із Туреччини та Узбекистану. Також з'являється і українська з Мелітополя.

    Очікується, що вже з наступного тижня ціни будуть поступово знижуватися, адже надійдуть ягоди з південних областей країни.

    Агроном компанії «Аврора» Євгенія Нікітюк розповіла про втрати через сильні дощі. «Ми поки не можемо повноцінно оцінити втрати, так як дощі йдуть, і триватимуть ще деякий час. Але надія залишається тільки на 20% врожаю. Хоча і вона тане з кожним днем», – акцентувала увагу Нікітюк.

    За її словами, спочатку сформувалися стресові умови для рослин. «За 10 років моєї практики не було жодного разу подібної ситуації. Наші агрономи, які працюють більше 35 років, теж не можуть згадати весну з такими опадами », уточнила жінка.

    Спеціаліст уточнила, що захистити сади будь-якими засобами в поточних умовах неможливо.

    Додамо, що в Україні очікується подорожчання курятини, найпопулярнішого м'яса серед населення, на 20%. При тому, що за місяць ціни вже виросли на 5%, а за рік (травень до травня) – на 10%.

    Крупи в Україні стали одним із продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

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    Теги: ціни урожай ягода
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    «Такого не було 10 років». В Україні ціни на черешню б'ють рекорди