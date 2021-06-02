Нафта дорожчає. Чи дорожчатиме пальне в Україні?

Світові ціни на нафту продовжують зростати. Чи означає це, що подорожчає і пальне

Ціна на нафту марки Brent перевищила 71 долар за барель. Сировина торгується на найвищому рівні з березня 2021 року.

Локомотивом зростання стали очікування збільшення попиту на паливо протягом літнього сезону в Сполучених Штатах.

GasBuddy – сервіс, що відслідковує ціни на американських АЗС, – повідомив, що 30 травня попит на бензин в США підскочив на 9,6% в порівнянні з середнім показником за попередні чотири тижні. Це найвищий тижневий показник з літа 2019 року.

Ціни також штовхає статистика з Китаю, яка показує, що в травні виробнича активність в країні росла максимальними темпами в цьому році.

Але в Україні експерти впевнені, що принаймні в червні ціни на пальне на вітчизняних заправках залишаться стабільними.

«…якщо не відбудеться якихось форс-мажорів, то роздрібні ціни на паливо в Україні в червні залишаться на нинішньому рівні», — прогнозує Геннадій Рябцев, експерт з енергетики та директор спеціальних проєктів НТЦ «Психея».

Двома факторами, які здатні істотно вплинути на ціни в червні, експерт називає вартість нафтопродуктів на кордоні та курс національної валюти.

Гривня в останні тижні зміцнювалася, а котирування нафтопродуктів залишалися досить стабільними. Більш того, після появи у «Роснефть» нового постачальника дизеля і скрапленого газу в Україну, оптові ціни на ці ресурси пішли вниз.

«Навіть якщо під час ремонту на Мозирському нафтопереробному заводі відвантаження бензину для українських компаній скоротяться, ці обсяги нескладно заповнити, збільшивши поставки з інших напрямків. Йдеться про Кременчуцький НПЗ, який вже заявив про можливість наростити поставки палива на внутрішній ринок, а також про литовські, польські, румунські виробники», — пояснив Рябцев.