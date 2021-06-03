В Україні вперше продали в'язницю з аукціону

У торгах взяли участь сім учасників і це перший продаж «Великого розпродажу в’язниць»

У четвер, 3 червня, в Україні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377 мійльйонів 500 тисяч гривень. Це сталося в рамках «Великого розпродажу в’язниць». Про це повідомляє у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

«Сьогодні на аукціоні продали перший лот – майно колонії №48 (Хуторівка, 2). Стартова ціна основного об’єкту – 132 млн 674 тис. 303 грн 55 копійок, ціна продажу за результатами торгів – 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни на аукціоні – ледь не у три рази!!» – написав Малюська.

Він зазначив, що у торгах взяли участь сім учасників і це перший продаж «Великого розпродажу в’язниць».

Це перший випадок продажу в'язниці в Україні. Загалом на продаж виставили близько сотні об’єктів нерухомості. Стартова ціна лоту становила понад 132,5 млн грн. На аукціон подалися сім учасників і найбільшу пропозицію подало ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс». Компанія запропонувала утричі вищу ціну за стартову вартість – 377,5 млн грн.

Львівська виправна колонія складається з двох частин і має будівлі загальною площею 39,8 тис. метрів квадратних на земельній ділянці площею 13 гектарів .

Виправну установу на Хуторівці створили в 1946 році. Спочатку вона діяла як дитячий виправний центр, а з 1958 року її перепрофілювали в дорослу колонію. З квітня 1961 року установа мала суворий режим утримання. На її базі працював навчальний центр, де засуджених навчали за технічними спеціальностями. З лютого 2018 року Львівська колонія №48 перестала функціонувати, засуджених перевели в інші виправні заклади.

Тим часом, «Приватбанк» продав на аукціоні 38 нафтобаз та заробив майже рекордну суму грошей.