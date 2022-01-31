Чи реально отримати безоплатно землю у власність: думка експерта

Торік більшість державних земель була передана у комунальну власність, і тепер нею розпоряджаються територіальні громади

Відповідно до закону, кожен повнолітній громадянин України має право безоплатно одержати у власність 2 га землі для ведення особистого селянського господарства. Немало українців у попередні роки скористались цим правом. Однак нині реалізувати це право стає дедалі важче. Про це пише АгроТер.

Директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Роман Сластьон пояснив, що стоїть на заваді отриманню земельних наділів, і як на це вплинув ринок землі, який почав функціонувати в середині минулого року.

Право на безоплатне отримання 2 га землі, закріплене Земельним кодексом України, у попередні роки зуміло реалізувати немало громадян. Хтось насправді брав землю для ведення особистого господарства, хтось – для того, щоби приватизувати і згодом продати, а хтось і просто брав її не для власного використання.

Так, історія зафіксувала немало випадків, коли земельні наділи, розташовані поруч один одного, виділяли декільком громадянам. А ті, отримавши землю у власність, на диво одностайно дарували її якомусь місцевому чиновничку. Причому всі в один голос стверджували, що піддались душевному пориву. Справді, чому б не зробити добрій людині щедрий дарунок?

Втім, було й немало громадян, які насправді взяли ту землю, щоб обживати її і ростити на ній своїх нащадків.

«Протягом останніх п’яти років значна кількість громадян України, переважна більшість з яких була учасниками бойових дій, отримали таким чином земельні ділянки», – розповідає директор УКАБ.

Однак ті часи вже в минулому. Тепер випросити у влади заповітні 2 га практично нереально, розповідає Роман Сластьон. Адже торік більшість державних земель була передана у комунальну власність, і тепер нею розпоряджаються територіальні громади. А вони, звісно, віддали цю землю в оренду, аби громада мала з неї зиск. Вільної землі, що не використовується, практично не залишилось. Тому місцева влада відмовляє прохачам, які лише тепер надумали обзавестись земельними наділами.

Що ж стосується ринку землі, який почав діяти у минулому році, то він практично ніякого впливу на процеси виділення безоплатної землі не має. Адже та земля, яка зараз пішла на продаж, і та, яку безоплатно давали людям, належать до різної юрисдикції. Землю, що надавалась безоплатно, можна було продавати і купувати й раніше, не неї мораторій не поширювався. А землю, що була розпайована, дозволили продавати лише в минулому році.

«Тому ринок сільгоспземлі саме для ведення особистого селянського господарства був і раніше. Наразі він просто інтегрувався в загальний ринок сільгоспземель», – підсумував експерт.

Нагадаємо, стало відомо, скільки гектарів землі і на яку суму вже продано.

Як відомо, в Україні помітно подорожчала земля сільськогосподарського призначення.

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