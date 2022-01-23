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    Ринок землі: скільки гектарів землі і на яку суму вже продано

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    Найактивніше йдуть торги на Харківщині - Ринок землі: скільки гектарів землі і на яку суму вже продано
    Найактивніше йдуть торги на Харківщині
    фото з відкритих джерел

    210 тис. га ґрунтів продано в Україні

    Станом на 21 січня в Україні укладено 82 тис. 819 угод в рамках ринку землі, на площу 210 тис. 488 га та на загальну суму у 3 млрд 628 млн 643 тис. 552 грн. Про це повідомляє Мінагрополітики.

    З 1 липня по 21 січня цього року в Україні зареєстровано 82 тис.819 угод на 210 тис. 488 га земель.

    За площею проданої землі лідирують Харківська (30 тис. 325 га), Кіровоградська (20 тис. 126 га) і Дніпропетровська (18 тис.510 га) області.

    За кількістю угод лідирують Харківська (8 433), Київська (6 066) та Полтавська (5 937) області. За загальною вартістю проданої землі Київська область займає перше місце (705,5 млн грн), за нею йдуть Харківська (554,1 млн грн) та Полтавська (262,6 млн грн).

    Станом на початок січня українці вже продали майже 200 тис. гектарів сільгоспземлі.

    Нагадаємо, на Львівщині продається найдорожча земельна ділянка в Україні.

    До слова, в Україні помітно подорожчала земля сільськогосподарського призначення.

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    Теги: земля ринок Мінагрополітики
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    Ринок землі: скільки гектарів землі і на яку суму вже продано