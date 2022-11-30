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Блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів
У жовтні стрімко виросли ціни на яйця
фото з відкритих джерел

Яйця та курятина можуть подорожчати ще більше

Відключення електроенергії в Україні через ракетні удари дестабілізують роботу птахо підприємств. Це призводять до збільшення собівартості виробництва, а, отже, подорожчання яєць та курятини. Про це повідомив виконавчий директор асоціації «‎Союз птахівників України»‎ Сергій Карпенко, пише agronews.ua.

«‎Перебої в електропостачанні змушують виробників переглядати свої виробничі плани у бік зменшення виробництва для зниження можливих втрат»‎, – сказав він.

За його словами, підприємства змушені забезпечувати пташники електроживленням за допомогою генераторів.

«‎Безперебійна робота електроустаткування є критично важливою, оскільки воно забезпечує життєдіяльність птиці у приміщеннях»‎, — розповів фахівець. 

Директор асоціації також додав, що переважно генераторами постачаються інкубатори, оскільки відключення електроенергії призводить до значних виробничих втрат, закладених на інкубацію яєць, та недоотримання молодняка.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця

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Теги: продукти ціни електроенергія блекаут обстріл війна Україна росія

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