Блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів
Яйця та курятина можуть подорожчати ще більше
Відключення електроенергії в Україні через ракетні удари дестабілізують роботу птахо підприємств. Це призводять до збільшення собівартості виробництва, а, отже, подорожчання яєць та курятини. Про це повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, пише agronews.ua.
«Перебої в електропостачанні змушують виробників переглядати свої виробничі плани у бік зменшення виробництва для зниження можливих втрат», – сказав він.
За його словами, підприємства змушені забезпечувати пташники електроживленням за допомогою генераторів.
«Безперебійна робота електроустаткування є критично важливою, оскільки воно забезпечує життєдіяльність птиці у приміщеннях», — розповів фахівець.
Директор асоціації також додав, що переважно генераторами постачаються інкубатори, оскільки відключення електроенергії призводить до значних виробничих втрат, закладених на інкубацію яєць, та недоотримання молодняка.
Нагадаємо, на початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця.
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