Блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів

У жовтні стрімко виросли ціни на яйця

Яйця та курятина можуть подорожчати ще більше

Відключення електроенергії в Україні через ракетні удари дестабілізують роботу птахо підприємств. Це призводять до збільшення собівартості виробництва, а, отже, подорожчання яєць та курятини. Про це повідомив виконавчий директор асоціації «‎Союз птахівників України»‎ Сергій Карпенко, пише agronews.ua.

«‎Перебої в електропостачанні змушують виробників переглядати свої виробничі плани у бік зменшення виробництва для зниження можливих втрат»‎, – сказав він.

За його словами, підприємства змушені забезпечувати пташники електроживленням за допомогою генераторів.

«‎Безперебійна робота електроустаткування є критично важливою, оскільки воно забезпечує життєдіяльність птиці у приміщеннях»‎, — розповів фахівець.

Директор асоціації також додав, що переважно генераторами постачаються інкубатори, оскільки відключення електроенергії призводить до значних виробничих втрат, закладених на інкубацію яєць, та недоотримання молодняка.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україні стрімко злетіли ціни на яйця.