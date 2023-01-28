Головне за ніч: мільйон від Хорватії та ймовірні винищувачі від Британії

Західні партнери продовжують посилену підтримку України

«Главком» зібрав головні новини ночі 28 січня. Зеленський відзначив державними нагородами п'ятьох іноземних чиновників

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Зеленський відзначив держнагородами п'ять іноземних чиновників

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким відзначив державними нагородами п'ятьох іноземних чиновників. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Нагороди присвоєно «за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України».

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Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону

Міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч із генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем.

«Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі з нашими міжнародними друзями та партнерами. Сьогодні це повторив мій колега генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві», – зазначив посадовець.

Хорватія виділяє 1 мільйон євро на генератори для України

Уряд Хорватії прийняв рішення внести 1 млн євро в програму ЮНІСЕФ із термінового забезпечення українських шкіл і лікарень електрогенераторами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних і європейських справ Хорватії.

На ці гроші буде придбано 50 генераторів потужністю 100 кВт, які будуть передані, українським школам і лікарням, щоб ті могли продовжувати працювати під час відключень електроенергії.

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Велика Британія може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ

Велика Британія може надати Україні винищувачі, але за умови, що російські війська на той момент вже будуть викинуті з нашої території. Про це, посилаючись на власні джерела, пише The Telegraph. Щоправда, не уточнюється, куди саме має відступити ворог: за встановлені та міжнародно визнані кордони України чи на ті позиції, які він займав станом на 23 лютого 2022 року

Данілов заявив, що немає ніяких застережень для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що ніяких застережень для українських сил щодо завдання ударів по військових цілях на території РФ немає.

Українці мають економити споживання електроенергії у вихідні – прохання енергетиків

Енергосистема по суботах та неділях стикається з найбільшим дефіцитом. Про повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«На вихідні зазвичай ліміти споживання більші. Проте в системі зараз значний дефіцит», – написав він у Facebook. Приміром, у Києві на суботу енергетики мають обмеження від компанії «Укренерго» у 962 МВт вдень та 661 МВт вночі. Для Дніпропетровської області, відповідно, 1165 МВт та 1205 МВТ.

«Говорячи про дефіцит, зараз маю на увазі саме генерацію. Колеги говорять, що нині енергосистемі для повноцінної роботи не вистачає близько 5 ГВт вдень і 3 ГВт вночі. Для порівняння - одна квартира у середньому споживає 6-8 КВт на добу», – пояснює Сергій Коваленко.

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Через війну посівні площі в Україні скоротилися на чверть

За попередніми даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, очікувана посівна площа під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року. Про це, як повідомляє пресслужба відомства, розповів перший заступник міністра Тарас Висоцький на розширеному засіданні Антикризового штабу правління Української спілки промисловців та підприємців (УСПП).

Марусяк встановив рекорд України у стрибках на лижах з трампліна

Український лижник Євген Марусяк встановив рекорд України на етапі КС. Про це повідомила федерація лижного спорту України у Фейсбуці.

Він стрибнув на лижах з трампліна на 200,5 м. Раніше рекорд належав Віталію Калініченку, який на ЧС-2020 в Планіці пролетів 195,5 метра.

Марусяк показав такий результат на етапі Кубка світу в Таупліці, Австрія, під час першого тренування. Але Марусяк не зміг кваліфікуватися далі, посівши 43-тє місце. Калініченко теж виступав і став 57-м.