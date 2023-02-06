Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Що буде з цінами в Україні: прогноз Мінекономіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що буде з цінами в Україні: прогноз Мінекономіки
фото ілюстративне

Загальна динаміка внутрішніх цін, ймовірно, залишатиметься у сформованому руслі помірного зростання

На початку 2023 року українцям не варто очікувати уповільнення зростання цін, інфляція буде співставною з минулорічною. Про це йдеться в огляді інфляції Мінекономіки за 2022 рік.

«Варто очікувати, що на початку 2023 року в разі відсутності нових потужних викликів, від яких не гарантована країна під час повномасштабної війни, загальна динаміка внутрішніх цін залишатиметься у сформованому руслі помірного зростання», – йдеться в повідмоленні.

Міністерство прогнозує, що за збереження надвисокого рівня витрат на війну та забезпечення соціальних умов, потребуватиме відповідного рівня забезпечення коштами, а наслідки атак ворога на енергетичну інфраструктуру та посилення заміщення коштовним імпортом певних втрат пропозиції товарів на внутрішньому ринку (внаслідок руйнації виробництва та логістики), унеможливлюватимуть дефляційні тенденції крім, можливо, сезонних влітку.

«Натомість, вірогідно, прискорене зростання цін, ризик якого зберігатиметься, увесь час, поки триває повномасштабна війна, стримуватиметься внаслідок подальшої успішної адаптації економіки та населення до умов війни, що триває. Відтак інфляція 2023 року, ймовірно, буде співставною за темпами із минулорічною», – додали у відомстві.

Раніше Мінагрополітики повідомило, як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів.

Нагадаємо, що яйця та курятина можуть подорожчати ще більше, адже блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів. Відключення електроенергії в Україні через ракетні удари дестабілізують роботу птахопідприємств, тож це призводять до збільшення собівартості виробництва та цін.

Попри прогнозоване зростання цін на продукти, деякі з них останнім часом стали за нижчою ціною – експертка назвала продукти, які подешевшали в листопаді.

Теги: ціни Мінекономіки Україна продукти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів: прогноз Мінагрополітики
Як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів: прогноз Мінагрополітики
7 грудня, 2022, 10:27
Під час відключень світла важливо дотримуватися низки правил щодо зберігання продуктів
Як зберігати продукти в умовах тривалих відключень світла: поради
20 листопада, 2022, 18:52
Із початку жовтня до середини листопада гречка подешевшала на 7,3%
Експертка назвала продукти, які подешевшали в листопаді
19 листопада, 2022, 08:20

Економіка

Що буде з цінами в Україні: прогноз Мінекономіки
Що буде з цінами в Україні: прогноз Мінекономіки
Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани
Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани
Україна виставить на приватизацію ще один морський порт
Україна виставить на приватизацію ще один морський порт
Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн
Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн
Україна конфіскувала майно у трьох кримських колаборантів
Україна конфіскувала майно у трьох кримських колаборантів
НКРЕКП веде себе аморально, коли штрафує енергетиків за відключення після обстрілів – нардеп
НКРЕКП веде себе аморально, коли штрафує енергетиків за відключення після обстрілів – нардеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
39K
Українців позбавили можливості купити чи продати нерухомість: деталі
23K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
12K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
11K
У Таїланді стався вибух на російському літаку (фото)

Новини

Дітей рятують із-під завалів. Кадри рятувальної операції в Туреччині
Сьогодні, 14:34
Офіціантки заспівали гімн України у Донецьку (відео)
Сьогодні, 09:57
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
Сьогодні, 06:18
Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Вчора, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
4 лютого, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
4 лютого, 11:43

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту