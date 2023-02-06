Що буде з цінами в Україні: прогноз Мінекономіки

Загальна динаміка внутрішніх цін, ймовірно, залишатиметься у сформованому руслі помірного зростання

На початку 2023 року українцям не варто очікувати уповільнення зростання цін, інфляція буде співставною з минулорічною. Про це йдеться в огляді інфляції Мінекономіки за 2022 рік.

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«Варто очікувати, що на початку 2023 року в разі відсутності нових потужних викликів, від яких не гарантована країна під час повномасштабної війни, загальна динаміка внутрішніх цін залишатиметься у сформованому руслі помірного зростання», – йдеться в повідмоленні.

Міністерство прогнозує, що за збереження надвисокого рівня витрат на війну та забезпечення соціальних умов, потребуватиме відповідного рівня забезпечення коштами, а наслідки атак ворога на енергетичну інфраструктуру та посилення заміщення коштовним імпортом певних втрат пропозиції товарів на внутрішньому ринку (внаслідок руйнації виробництва та логістики), унеможливлюватимуть дефляційні тенденції крім, можливо, сезонних влітку.

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«Натомість, вірогідно, прискорене зростання цін, ризик якого зберігатиметься, увесь час, поки триває повномасштабна війна, стримуватиметься внаслідок подальшої успішної адаптації економіки та населення до умов війни, що триває. Відтак інфляція 2023 року, ймовірно, буде співставною за темпами із минулорічною», – додали у відомстві.

Раніше Мінагрополітики повідомило, як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів.

Нагадаємо, що яйця та курятина можуть подорожчати ще більше, адже блекаути можуть призвести до дефіциту важливих продуктів. Відключення електроенергії в Україні через ракетні удари дестабілізують роботу птахопідприємств, тож це призводять до збільшення собівартості виробництва та цін.

Попри прогнозоване зростання цін на продукти, деякі з них останнім часом стали за нижчою ціною – експертка назвала продукти, які подешевшали в листопаді.