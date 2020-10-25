В Угорщині вперше зафіксували за добу понад три тисячі хворих на Covid-19



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Уряд Угорщини не запроваджував значних карантинних обмежень

Загальна кількість випадків захворювання в Угорщині зросла до 59 247 осіб

В Угорщині вперше з початку епідемії було зафіксовано 3149 випадків коронавірусної хвороби за добу. Про це повідомляє агенція Reuters.

Загальна кількість випадків захворювання в Угорщині зросла до 59 247, а кількість померлих від хвороби – до 1 425.

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан намагається уникнути повторення жорсткого карантину, що призвів до падіння економіки на 13,6% у другому кварталі.

Зазначається, що на сьогодні освітні заклади в Угорщині працюють у звичайному режимі, і, окрім закриття кордонів для іноземців, уряд не запроваджував значних обмежень.

Керівник апарату кабінету Орбана Гергелі Гуляс заявив у четвер, що уряд не планує запровадження нових обмежень для припинення розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, у світі коронавірусом заразилися вже майже 43 млн людей. Від початку пандемії одужало понад 31 673 006 осіб, а кількість померлих зросла до 1 154 862 людей.