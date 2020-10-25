У Канаді скасовують обмеження на видобуток нафти
Потреба зменшити видобуток нафти була пов’язана з тим, що значні обсяги видобутої нафти не могли бути вивезені на продаж за межі провінції
Канадська провінція Альберта наступного місяця скасує обмеження на видобуток нафти, запроваджені урядом торік з метою підвищення ринкових цін.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністерство енергетики Альберти.
«Хоча уряд до грудня 2021 року продовжить свої повноваження стосовно регулювання обсягу видобутку нафти, він не запроваджуватиме обмежень», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пандемія Covid-19 зумовила суттєве скорочення видобутку нафти в Альберті, і він не досягає обсягів, визначених обмеженнями. Попри те ця провінція залишається найбільшим виробником нафти у країні.
«Уряд уважно стежитиме за видобутком, запасами, можливостями нафтопроводу та залізничного транспорту, аби упевнитися, що виробництво не перевищує експортних спроможностей провінції. Чинні прогнози вказують, що запаси залишатимуться низькими, а експортна спроможність – достатньою, аби дати системі можливість ефективно самостійно працювати у 2021 році», – наголосили в міністерстві.
Нагадаємо, у квітні цього року Саудівська Аравія різко наростила експорт нафти.
Як повідомлялося, країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти.