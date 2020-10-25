До 50 тис. на добу. Ляшко поділився планами щодо збільшення тестувань на кінець року



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Ляшко наголосив, що найближчим часом в Україну прийде перша партія тестів на антиген

Найближчим часом в Україну прийде перша партія тестів на антиген, це значно розширить кількість тестувань

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про стратегію збільшення тестувань на коронавірус до кінця 2020 року. В інтерв’ю «Главкому» санлікар зазначив, що уряд рухається кількома шляхами для вирішення цієї проблеми.

«Розширюємо лабораторні спроможності і вдосконалюємо технології. Сьогодні одна із технологій – експрес-тести на антигени, які дозволяють проводити встановлення діагнозу коронавірусної хвороби біля ліжка хворого чи біля амбулаторного хворого за 30 хвилин», – зазначив медик.

Крім того, Ляшко наголосив, що найближчим часом в Україну прийде перша партія тестів на антиген, що значно розширить кількість тестувань.

«Ми вже проводимо до 36 тис. тестів на добу, а найближчим часом плануємо збільшити до 50 тис. Це буде відбуватися шляхом постачання автоматизованих станцій для проведення досліджень, які передбачають мінімальне залучення лікарів-лаборантів», – каже Ляшко.

Нагадаємо, що 22 жовтня, в Україні вперше виявлено понад 7 тисяч нових Covid-хворих за добу.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Крім того, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.