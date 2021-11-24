Настрої українського бізнесу погіршуються (дослідження)

Компанії погіршили оцінку бізнес-клімату, але більшість з них мають намір підвищувати зарплати

Європейська Бізнес Асоціація опитала представників регіонального бізнесу, як їм працюється на місцевому рівні та як можна покращити умови роботи. Був оцінений досвід роботи компаній у чотирьох стратегічних регіонах, де зосереджені регіональні офіси Асоціації (Львів, Одеса, Харків, Дніпро) та зроблене порівняння динаміки розвитку бізнес-клімату порівняно з минулим роком.

Наразі у більшості регіонів переважній частині підприємств складно вести бізнес, хоча минулого року переважали задовільні оцінки. На першому місці за легкістю ведення бізнесу опинився Західноукраїнський регіон – 2,95 балів з 5 можливих, на другому місці розташувався Харків – 2,69 балів, на третьому місці Дніпро – 2,34 балів, а на останньому опинився Південноукраїнський регіон – 2,25 балів. Інтегральна оцінка усіх регіонів розташована у негативній площині.

Серед факторів, що стримують розвиток бізнесу, перше місце ділять корупція та бюрократія. З позитивних моментів – порівняно з минулим роком у більшості регіонів покращилась оцінка транспортної інфраструктури.

Розглянемо ситуацію детальніше в розрізі кожного з регіонів.

Львів

Львівські підприємці оцінили бізнес-клімат в Україні найвище з усіх регіонів. Так, 52% опитаних стверджують, що рівень розвитку бізнес-клімату в регіоні задовільний (минулого року таких було 74%), думки ж інших розділилися – 24% говорять, що їм складно вести бізнес, а інші 24% стверджують, що легко. Минулого року тільки 6% оцінювали умови ведення бізнесу як сприятливі.

До ТОП-3 факторів, що негативно впливають на легкість ведення бізнесу в регіоні респонденти віднесли (1) бюрократію, (2) корупцію, (3) незадовільний стан інфраструктури. Минулого року цей антирейтинг в регіоні очолювала корупція, а бюрократія була на третьому місці.

Близько 52% оцінили стан транспортної інфраструктури в регіоні задовільно, 29% – негативно, а 19% – добре. І ці оцінки суттєво покращилися у порівнянні з минулим роком. До першочергових завдань для подальшого покращення транспортної інфраструктури бізнес, як і минулого року, відніс реконструкцію автомобільних доріг та модернізацію залізничного сполучення. Більше половини підприємців, а саме 52% оцінили рівень розвитку електронних послуг задовільно, ще 38% добре, і тільки 10% - погано.

Окрім розвитку інфраструктури, для покращення умов ведення бізнесу підприємці очікують на покращення роботи судів і правоохоронних органів, ефективну боротьбу з тіньовою економікою та зменшення навантаження на Фонд оплати праці.

Переважна більшість опитаних, 57%, не очікують суттєвих змін в бізнес-кліматі протягом наступних пів року, ще 24% сподіваються на позитивні зміни, а 19% побоюються погіршення ситуації. Третина, зокрема 33% компаній планують нові масштабні інвестиційні проєкти на 2022 рік. До того ж, 43% планують розширювати штат, а 86% планують підвищення заробітної плати.

Одеса

Натомість підприємці Південного регіону найгірше оцінили поточний бізнес-клімат. 56% опитаних відповіли, що їм складно вести бізнес у регіоні, інші 44% – що задовільно. Жоден підприємець не відповів, що йому легко працювати, хоча минулого року таких було 13%.

До Топ-3 факторів, що негативно впливають на легкість ведення бізнесу в регіоні респонденти віднесли (1) корупцію, (2) бюрократію, (3) незадовільний стан інфраструктури. Цього року фактор корупції вийшов на перше місце.

71% респондентів оцінили стан транспортної інфраструктури в регіоні як поганий та дуже поганий, 26% - як задовільний, і тільки 4% як добрий. І ці оцінки відчутно погіршилися у порівнянні з оцінками минулого року. Серед найбільш очікуваних інфраструктурних проєктів – реконструкція автомобільних доріг, модернізація залізничного сполучення, розвиток річкової та морської інфраструктури. Майже половина опитаних, а саме 48% оцінили рівень розвитку електронних послуг в регіоні незадовільно, ще 33% – задовільно, і 19% – добре.

Для покращення бізнес-клімату компанії очікують зменшення тиску з боку контролюючих органів (хоча минулого року цей фактор не був серед Топ-3 перешкод), розвиток транспортної інфраструктури, покращення роботи судів і правоохоронних органів.

Переважна більшість опитаних, зокрема 59% очікують, що умови роботи протягом наступних пів року не зміняться, ще 26% вважають, що вони погіршаться, а 15% – що покращаться. 41% планують нові масштабні інвестиційні проєкти на 2022 рік. Тільки 33% планують розширювати штат, а на підвищення заробітної плати можуть розраховувати співробітники 67% компаній.

Харків

Бізнес Харківського регіону також дещо погіршив оцінку поточних умов роботи. Так, 45% переконані, що вести бізнес у регіоні складно, інші 41% відповіли, що задовільно, і ще 14% вважають, що легко. Минулого року більшість, а саме 61% оцінювали умови роботи як задовільні.

Трійка факторів, що ускладнюють діяльність бізнесу, не змінилася з минулого року, змінився тільки їх порядок – це (1) бюрократія, (2) корупція, (3) відсутність верховенства права.

Бізнес розділився майже порівну на три табори, оцінюючи стан транспортної інфраструктури в регіоні. З невеличкою різницею переважає думка, що він є добрим – 37%, хоча минулого року ця оцінка не була популярною. Ще по 32% вважають, що він є поганим та задовільним відповідно. Топ завдання для подальшого розвитку інфраструктури – реконструкція доріг, модернізація залізничного сполучення та будівництво додаткових офісних площ. Рівень розвитку електронних послуг у регіоні 41% підприємців оцінили задовільно, 32% – добре, і ще 27% – погано.

Цьогоріч підприємці повністю оновили перелік факторів, які могли б покращити бізнес-клімат в регіоні, до них віднесли: спрощення дозвільних процедур та порядку надання адміністративних послуг, розширення переліку електронних послуг, зменшення тиску з боку контролюючих органів.

Більшість (55%) не очікують суттєвих змін в бізнес-кліматі протягом наступних пів року, 14% сподіваються на позитивні зміни, а 32% вважають, що ситуація погіршиться. 41% планують нові масштабні інвестиційні проєкти на 2022 рік. Водночас 55% набиратимуть нових працівників, а 95% планують підвищення заробітної плати.

Дніпро

Переважна більшість, а саме 52% стверджують, що їм вести бізнес складно, 43% – задовільно, і лише 5% – легко. Минулого року, до речі, останніх не було зовсім. На легкість ведення бізнесу в регіоні, в першу чергу, негативно впливає (1) корупція, (2) бюрократія, (3) ускладнені взаємини з органами влади. Останній чинник, до речі, згадується тільки представниками Дніпра у Топ-3 негативних фактори впливу на інвестклімат.

Підприємці Дніпра, в цілому, покращили оцінки стану транспортної інфраструктури. 57% опитаних вважають його задовільним, ще 24% – добрим і тільки 19% – поганим. Для покращення ситуації бізнес очікує на будівництво аеропорту, реконструкцію доріг, покращення залізничного сполучення.

Оцінка рівня розвитку електронних послуг у регіоні є переважно нейтральною, тоді як 52% вважають його задовільним, а по 24% вважають його поганим та добрим. Серед головних позитивних змін, на які очікує бізнес, респонденти назвали зменшення тиску з боку контролюючих органів, покращення роботи судової та правоохоронної систем та спрощення дозвільних процедур та порядку надання адміністративних послуг.

Більшість підприємців, а саме 62% не очікують суттєвих змін в бізнес-кліматі протягом наступних пів року, тоді як 24% сподіваються на позитивні зміни, а 14% очікують погіршення ситуації. Майже половина, а саме 48% планують нові масштабні інвестиційні проєкти у 2022 році. Водночас 67% створюватимуть нові робочі місця, а 81% планують підвищення заробітної плати.

Опитування проводилося з 19 жовтня до 16 листопада у дев’яти областях України. Участь в дослідженні взяла 91 компанія з регіональних офісів Європейської Бізнес Асоціації.

Європейська Бізнес Асоціація