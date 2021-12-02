Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік. Як голосували нардепи

У проєкті збільшили доходи щодо загального фонду за рахунок низки податків

За відповідне рішення проголосували 268 депутатів

Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2022 рік. За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів.

Міністр фінансів Сергій Марченко з трибуни парламенту також заявив, що тренд останніх років, який визначатиме перспективи 2022 року – це суттєве зростання держави в економіці.

Червону кнопку натиснули 35 парламентарів. Утрималися 36 депутатів. Закон про державний бюджет на 2022 рік підтримало 215 депутатів із фракції «Слуга народу», 10 позафракційних, а також 21 депутат із партії «За майбутнє». Свої голоси «за» дало 19 народних обранців із «Довіри» та два із «Батьківщини». Із «Голосу» державний бюджет підтримав один народний депутат.

Основні макропоказники на рік:

Доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1,322 трлн грн – це на 54,73 млрд грн більше, аніж було проголосовано у першому читанні.

Видатки наступного року сягнуть 1,497 трлн грн (на 55,73 млрд грн більше, ніж у попередній версії).

Дефіцит утримується на рівні до 3,5% ВВП, фінансування держбюджету передбачене на рівні 188,8 млрд грн.

Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте до 6700 грн на місяць, а прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня – до 2600 грн на місяць, а з 1 грудня – 2684 грн на місяць.

Нагадаємо, що Україна позичить у американської компанії €250 млн для поповнення держбюджету.