В Україні зростуть податки: Рада ухвалила скандальний закон №5600

Документ №5600 стосується як підприємств, так громадян України та набирає чинності з 1 січня

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5600 щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету у другому читанні. Проєкт закону підтримали 255 депутатів: 210 депутатів з фракції «Слуга народу», двоє з фракції «Батьківщина», 18 – з фракції «За майбутнє», 19 – з фракції «Довіра» та шість позафракційних.

Результати голосування

Документ №5600 стосується як підприємств, так громадян України та набирає чинності з 1 січня 2022 року у разі підписання президентом.

Податки громадян

Зокрема, законом вводиться мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки. Якщо оцінка землі становитиме стандартні для України 28 тис. грн за гектар, мінімальне зобов'язання складе 1,4 тис. грн за гектар на рік.

Також встановлюється 18%-й податок на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (6,5 тис. грн).

Документом передбачено зменшення мінімальної площі землі фермерського господарства, що дає право переходу на спрощену систему оподаткування з 2 гектарів до 0,5 гектара.

Законом виключаються з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці (крім курей).

Нерухомість

Згідно з документом, дохід, отриманий від продажу протягом року другого об’єкта нерухомості, оподатковується за ставкою 5%, третього та наступних об’єктів нерухомості – за ставкою 18%.

Бізнес

Крім того, встановлюється обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи – боржника за кордон. Законом передбачається і встановлення обмеження у праві виїзду керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів – боржників за межі України у разі невиконання податкового обов’язку.

Також законом підвищуються ставки екологічного податку, рентної плати за користування надрами та ставки акцизного податку на алкоголь, сигарети.

Раніше Федерація роботодавців просила парламент не повертатися до розгляду законопроєкту № 5600.

Також міністр фінансів розповів, чого очікувати від законопроєкту 5600.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Законопроєкт №5600 називають антиолігархічним, ресурсним і навіть законом про податкову справедливість. При цьому великий бізнес різко протестує проти цього законопроєкту.

Зазначимо, бізнес-асоціації схвально оцінили рішення Ради зняти з розгляду законопроєкт № 5600.

Нагадаємо, нардеп Гетманцев пояснив, чи планує влада оподатковувати городи через скандальний законопроєкт 5600.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Восени стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, вже наробили галасу.