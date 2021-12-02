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    Новий прожитковий мінімум: на що розраховувати українцям

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    &laquo;Ріст прожиткового мінімуму відбувся, інфляція +2%&raquo; &ndash; міністр Марченко - Новий прожитковий мінімум: на що розраховувати українцям
    «Ріст прожиткового мінімуму відбувся, інфляція +2%» – міністр Марченко
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні Верховна Рада готується до прийняття закону про державний бюджет на 2022 рік

    Із 1 грудня 2021 року в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2 379 гривень до 2 481 гривні. Про це повідомляє Урядовий портал. Ці зміни передбачені законом України про держбюджет-2021.

    Водночас міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи у Раді, заявив, що прожитковий мінімум на одну особу в Україні становить 2508 грн.

    «Питання розмежування фактичного та номінального прожиткових мінімумів давно назріло… На сьогоднішній день прожитковий мінімум, визначений відповідно до законодавства, встановлений на одну особу у розмірі 2508 грн, для дітей віком від 9 до 18 років – 2744 грн. Ріст прожиткового мінімуму відбувся, інфляція +2%», – зазначив Марченко.

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    Нагадаємо, Верховна Рада готується до прийняття закону про державний бюджет на 2022 рік. Профільний комітет підтримав цей документ, повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

    Як раніше повідомлялося, в Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму – зокрема, розмір штрафів більше не буде прив'язаний до розміру прожиткового мінімуму.

    Додамо, що в Україні мінімальний прожитковий мінімум хочуть збільшити в два рази, але при цьому всі соцвиплати, які підв'язані до цього показника, підвищуватися не будуть. Як пише портал «Мінфін», такий своєрідний «фокус» вводить в оману українців.

    Також міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що підтримує законопроєкт №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

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    Теги: Верховна Рада міністр бюджет Сергій Марченко
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    Новий прожитковий мінімум: на що розраховувати українцям