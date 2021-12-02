Новий прожитковий мінімум: на що розраховувати українцям

Сьогодні Верховна Рада готується до прийняття закону про державний бюджет на 2022 рік

Із 1 грудня 2021 року в Україні збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 379 гривень до 2 481 гривні. Про це повідомляє Урядовий портал. Ці зміни передбачені законом України про держбюджет-2021.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи у Раді, заявив, що прожитковий мінімум на одну особу в Україні становить 2508 грн.

«Питання розмежування фактичного та номінального прожиткових мінімумів давно назріло… На сьогоднішній день прожитковий мінімум, визначений відповідно до законодавства, встановлений на одну особу у розмірі 2508 грн, для дітей віком від 9 до 18 років – 2744 грн. Ріст прожиткового мінімуму відбувся, інфляція +2%», – зазначив Марченко.

Нагадаємо, Верховна Рада готується до прийняття закону про державний бюджет на 2022 рік. Профільний комітет підтримав цей документ, повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Як раніше повідомлялося, в Україні змінять методологію розрахунку прожиткового мінімуму – зокрема, розмір штрафів більше не буде прив'язаний до розміру прожиткового мінімуму.

Додамо, що в Україні мінімальний прожитковий мінімум хочуть збільшити в два рази, але при цьому всі соцвиплати, які підв'язані до цього показника, підвищуватися не будуть. Як пише портал «Мінфін», такий своєрідний «фокус» вводить в оману українців.

Також міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що підтримує законопроєкт №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».