Деяких українців можуть позбавити пенсії: що про це відомо

Щоб отримати соціальну пенсію, необхідно мати не менше 15 років страхового стажу

Частина українців, які не виконають умов, мають працювати ще кілька додаткових років

В Україні підвищилися вимоги щодо кількості страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії за віком. Через це частина наших співвітчизників залишаться без виплат, нагадує «Юридичний портал».

З цієї причини українським урядом ухвалено рішення про надання тимчасової соціальної допомоги пенсіонерам, яким не вистачає стажу. Щоб отримати цю пенсію, необхідно мати не менше 15 років страхового стажу.

Тимчасова допомога призначається з урахуванням майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу її сім'ї.

Відповідно до законодавства України, не всі пенсіонери, яким не вистачає трудового стажу для оформлення пенсії, мають право на отримання тимчасової фінансової допомоги від держави.

Соціальна пенсія чи допомога не призначається у разі, якщо:

людина отримує пенсію (зокрема й соціальну), працює чи веде іншу діяльність з отриманням доходу;

хтось з членів сім'ї протягом року перед зверненням за допомогою здійснив купівлю (оплату послуг) у розмірі понад 50 тис. гривень;

середньомісячний сукупний дохід сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

у результаті вибіркової перевірки виявлено додаткові джерела для існування, які не вказані у декларації про доходи та майно (здавання в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім'ї не працевлаштованих тощо);

у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, або більше одного автомобіля (іншого транспортного засобу).

При цьому тимчасова фінансова допомога (соціальна пенсія) людям, які не мають достатнього пенсійного стажу, може призначатися за висновком спеціальної комісії, якщо у складі сім'ї є особа з інвалідністю. Рішення приймається після обстеження матеріально-побутових умов людини, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Раніше повідомлялося, що перерахунок пенсій у 2022 році проведуть у 12 етапів. Зокрема, з жовтня наступного року розширюється доплати до пенсії літнім людям для категорії пенсіонерів від 70 до 75 років. Також мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років буде 3000 грн.