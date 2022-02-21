«Мінімалка» в 2022 році: на що вона впливає

За три роки мінімалка зросте на 18%

Цьогоріч українцям додадуть всього 200 грн

Мінімальна зарплата в Україні різко зросла за останні роки. Однак у 2022 році вона підніметься всього на 200 грн, а надалі зростатиме дуже повільно. Про те, як визначається мінімальна зарплата і на що впливає, пише «РБК-Україна».

Різке зростання та уповільнення

Показник мінімальної зарплати закладається в державному бюджеті України. У 2020 році було прийнято рішення про її значне підвищення. З 1 вересня вона зросла із 4723 грн до 5 тис. гривень, а з 1 січня 2021 року – до 6 тис. грн. З 1 грудня 2021 року розмір підвищили до 6500 грн.

Однак Кабінет міністрів заклав до державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 грн із 1 жовтня.

Згідно з документом, у 2022 році мінімальна заробітна плата складе:

у місячному розмірі: з 1 січня – 6500 грн, із 1 жовтня – 6700 грн;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 39,26 грн, з 1 жовтня – 40,46 грн.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, яка в липні 2021 року була підтримана Верховною Радою України, передбачає незначне підвищення мінімальної заробітної плати. За три роки мінімалка зросте на 18%. З 1 січня 2024 року її розмір складе 7665 грн.

На що впливає мінімалка

Розмір мінімальної зарплати в основному впливає на зарплати бюджетників, розмір податків, а також на величину пенсій і на соціальні допомоги.

Зокрема, від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, щоб оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.

Розмір єдиного соціального внеску (22%) також розраховується від рівня мінімальної зарплати. Наприклад, якщо до 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата була 6 тис. грн, то розмір ЄСВ був не менше 1320 грн. У 2022 році мінімальний розмір ЄСВ буде 1430 грн, а 1 жовтня – 1474 грн. В основному це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам платять мінімальну зарплату.

Всього в Україні зареєстровано приблизно 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн платять єдиний податок.

Крім того, максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат. У 2022 році до жовтня це буде 97 тис. 500 грн, а з 1 жовтня 100 тис. 500 грн.

Для пенсіонерів з тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), пенсія повинна скласти не менше 40% від мінімальної зарплати. Зараз це 2600 грн, а з 1 жовтня додадуть ще 80 грн.

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах також не може бути менше мінімалки.

Неоподатковуваний розмір добових не може перевищувати 10% від мінімалки. У 2022 році розмір добових для відрядних становить 650 грн на добу.

Як розраховується і виплачується мінімалка

Людина, яка погодилася оформитися на мінімалку, на руки отримує не всю суму. Від неї ще віднімаються податки і збори в розмірі 19,5% (1,5% військового збору і 18% податку на доходи фізосіб). Тому від заявлених 6500 грн залишається 4830 грн.

За даними Держстату, у вересні 2021 року до мінімальної (6 тис.грн) нараховували для 16,1% штатних працівників.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2021 року склала 17 тис. 453 грн. Це на 3 274 грн більше порівняно з груднем минулого року (14 тис. 179 грн).

За даними Держстату, за останній рік зарплата зросла на 23,1%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 11,9%.

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