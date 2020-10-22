До Києва з Китаю прибув перший контейнерний поїзд за новим маршрутом



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У складі потягу 41 контейнер із холодильним устаткуванням

Поїзд у дорозі знаходився 19 діб

Перший контейнерний поїзд за новим маршрутом – Китай-Казахстан-Росія-Білорусь-Україна – прибув на станцію «Київ-Ліски».

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У складі потягу 41 контейнер із холодильним устаткуванням. Поїзд у дорозі знаходився 19 діб. Наразі в Укрзалізниці ведеться робота щодо забезпечення курсування поїзда раз на тиждень, а згодом, за наявності достатнього вантажу, частоту курсування буде збільшено і відправлення відбуватиметься за чітким графіком.

У компанії також планують розробити онлайн-сервіс, щоб саме через електронний майданчик клієнти могли замовити контейнерне місце у поїзді і оплатити послугу онлайн за аналогією придбання квитків на пасажирські поїзди.

Контейнерні перевезення складають 2,3 % у загальних обсягах перевезень вантажів залізничним транспортом України. Наразі територією України на регулярній основі курсує 36 контейнерних поїздів, організованих Укрзалізницею.