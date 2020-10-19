«Укрзалізниця» закрила продаж квитків на дев'яти станціях



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«Укрзалізниця» закрила продаж квитків на дев'яти станціях

Обмежувальні заходи вводяться у зв'язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу

За рішенням Державної комісії з техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця з 19 жовтня припинила продаж квитків на низці станцій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Обмежувальні заходи вводяться у зв'язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу.

З 00:01 19 жовтня закрито продаж квитків із залізничних станцій: ІваноФранківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка на поїзди:

Станція ІваноФранківськ:

№ 1/2 Костянтинівка – ІваноФранківськ;

№ 7/8 Київ – Чернівці;

№ 15/16 Харків – Рахів;

№ 43/44 ІваноФранківськ – Київ;

№ 136/135 Одеса – Чернівці;

№ 217/218 Київ – Рахів;

№ 702/701 Львів – Чернівці;

№ 749/750 Київ – ІваноФранківськ.

Станція Дубно:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 743/744 Дарниця – Львів.

Станція Здолбунів:

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 122/121 Миколаїв – Київ.

Станція Тернопіль:

№ 12/11 Львів – Одеса;

№ 21/22 Харків – Трускавець;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 86/85 Львів – Новоолексiївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 136/135 Одеса – Чернівці;

№ 715/716 Київ – Львів.

Станція Хмельницький:

№ 12/11 Львів – Одеса;

№ 21/22 Харків – Трускавець;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 86/85 Львів – Новоолексiївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 118/117 Чернівці – Київ;

№ 136/135 Одеса – Чернівці;

№ 715/716 Київ – Львів;

№ 769/770 Київ – Кам'янецьПодільський;

№ 772/771 Хмельницький – Київ.

Станція Славута1:

№ 43/44 ІваноФранківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 122/121 Миколаїв – Київ.

Станція Волочиськ:

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 136/135 Одеса – Чернівці;

Станція Дунаївці:

№ 118/117 Чернівці – Київ;

№ 769/770 Київ – Кам'янецьПодільський;

Станція ім. Т.Шевченка:

№ 12/11 Київ – Новоолексіївка;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя – Київ;

НР 76/75 Кривий Ріг – Київ;

НР 84/83 Маріуполь – Київ;

№ 86/85 Львів – Новоолексiївка;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

НР 102/101 Київ – Херсон;

№ 110/109 Львів – Херсон;

НР 116/115 Київ – Бердянськ;

№ 122/121 Миколаїв – Київ;

НР 136/135 Київ – Покровськ;

НР 732/731 Київ – Запоріжжя;

НР 734/733 Київ – Покровськ;

НР 782/781 Черкаси – Київ.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

Як повідомлялося 12 жовтня, «Укрзалізниці» загрожує колапс: Кабмін відбирає приміщення, де «мозковий» центр.