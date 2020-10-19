«Укрзалізниця» закрила продаж квитків на дев'яти станціях
Обмежувальні заходи вводяться у зв'язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу
За рішенням Державної комісії з техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця з 19 жовтня припинила продаж квитків на низці станцій.
Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.
Обмежувальні заходи вводяться у зв'язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу.
З 00:01 19 жовтня закрито продаж квитків із залізничних станцій: ІваноФранківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка на поїзди:
Станція ІваноФранківськ:
- № 1/2 Костянтинівка – ІваноФранківськ;
- № 7/8 Київ – Чернівці;
- № 15/16 Харків – Рахів;
- № 43/44 ІваноФранківськ – Київ;
- № 136/135 Одеса – Чернівці;
- № 217/218 Київ – Рахів;
- № 702/701 Львів – Чернівці;
- № 749/750 Київ – ІваноФранківськ.
Станція Дубно:
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 743/744 Дарниця – Львів.
Станція Здолбунів:
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 122/121 Миколаїв – Київ.
Станція Тернопіль:
- № 12/11 Львів – Одеса;
- № 21/22 Харків – Трускавець;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 49/50 Київ – Трускавець;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 86/85 Львів – Новоолексiївка;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 136/135 Одеса – Чернівці;
- № 715/716 Київ – Львів.
Станція Хмельницький:
- № 12/11 Львів – Одеса;
- № 21/22 Харків – Трускавець;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 49/50 Київ – Трускавець;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 86/85 Львів – Новоолексiївка;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 118/117 Чернівці – Київ;
- № 136/135 Одеса – Чернівці;
- № 715/716 Київ – Львів;
- № 769/770 Київ – Кам'янецьПодільський;
- № 772/771 Хмельницький – Київ.
Станція Славута1:
- № 43/44 ІваноФранківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 122/121 Миколаїв – Київ.
Станція Волочиськ:
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 136/135 Одеса – Чернівці;
Станція Дунаївці:
- № 118/117 Чернівці – Київ;
- № 769/770 Київ – Кам'янецьПодільський;
Станція ім. Т.Шевченка:
- № 12/11 Київ – Новоолексіївка;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 72/71 Запоріжжя – Київ;
- НР 76/75 Кривий Ріг – Київ;
- НР 84/83 Маріуполь – Київ;
- № 86/85 Львів – Новоолексiївка;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- НР 102/101 Київ – Херсон;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- НР 116/115 Київ – Бердянськ;
- № 122/121 Миколаїв – Київ;
- НР 136/135 Київ – Покровськ;
- НР 732/731 Київ – Запоріжжя;
- НР 734/733 Київ – Покровськ;
- НР 782/781 Черкаси – Київ.
До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.
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