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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» закрила продаж квитків на дев'яти станціях

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; закрила продаж квитків на дев'яти станціях - «Укрзалізниця» закрила продаж квитків на дев'яти станціях
    «Укрзалізниця» закрила продаж квитків на дев'яти станціях

    Обмежувальні заходи вводяться у зв'язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу

    За рішенням Державної комісії з техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця з 19 жовтня припинила продаж квитків на низці станцій.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

    Обмежувальні заходи вводяться у зв'язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу.

    З 00:01 19 жовтня закрито продаж квитків із залізничних станцій: ІваноФранківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка на поїзди:

    Станція ІваноФранківськ:

    •  № 1/2 Костянтинівка – ІваноФранківськ;
    •  № 7/8 Київ – Чернівці;
    •  № 15/16 Харків – Рахів;
    •  № 43/44 ІваноФранківськ – Київ;
    •  № 136/135 Одеса – Чернівці;
    •  № 217/218 Київ – Рахів;
    •  № 702/701 Львів – Чернівці;
    •  № 749/750 Київ – ІваноФранківськ.

    Станція Дубно:

    •  № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
    •  № 743/744 Дарниця – Львів.

    Станція Здолбунів:

    •  № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
    •  № 98/97 Ковель – Київ;
    •  № 122/121 Миколаїв – Київ.

    Станція Тернопіль:

    •  № 12/11 Львів – Одеса;
    •  № 21/22 Харків – Трускавець;
    •  № 41/42 Дніпро – Трускавець;
    •  № 49/50 Київ – Трускавець;
    •  № 81/82 Київ – Ужгород;
    •  № 86/85 Львів – Новоолексiївка;
    •  № 108/107 Одеса – Ужгород;
    •  № 110/109 Львів – Херсон;
    •  № 136/135 Одеса – Чернівці;
    •  № 715/716 Київ – Львів.

    Станція Хмельницький:

    •  № 12/11 Львів – Одеса;
    •  № 21/22 Харків – Трускавець;
    •  № 41/42 Дніпро – Трускавець;
    •  № 49/50 Київ – Трускавець;
    •  № 81/82 Київ – Ужгород;
    •  № 86/85 Львів – Новоолексiївка;
    •  № 108/107 Одеса – Ужгород;
    •  № 110/109 Львів – Херсон;
    •  № 118/117 Чернівці – Київ;
    •  № 136/135 Одеса – Чернівці;
    •  № 715/716 Київ – Львів;
    •  № 769/770 Київ – Кам'янецьПодільський;
    •  № 772/771 Хмельницький – Київ.

    Станція Славута1:

    •  № 43/44 ІваноФранківськ – Київ;
    •  № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
    •  № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
    •  № 98/97 Ковель – Київ;
    •  № 122/121 Миколаїв – Київ.

    Станція Волочиськ:

    •  № 108/107 Одеса – Ужгород;
    •  № 110/109 Львів – Херсон;
    •  № 136/135 Одеса – Чернівці;

    Станція Дунаївці:

    •  № 118/117 Чернівці – Київ;
    •  № 769/770 Київ – Кам'янецьПодільський;

    Станція ім. Т.Шевченка:

    •  № 12/11 Київ – Новоолексіївка;
    •  № 41/42 Дніпро – Трускавець;
    •  № 72/71 Запоріжжя – Київ;
    •  НР 76/75 Кривий Ріг – Київ;
    •  НР 84/83 Маріуполь – Київ;
    •  № 86/85 Львів – Новоолексiївка;
    •  № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
    •  НР 102/101 Київ – Херсон;
    •  № 110/109 Львів – Херсон;
    •  НР 116/115 Київ – Бердянськ;
    •  № 122/121 Миколаїв – Київ;
    •  НР 136/135 Київ – Покровськ;
    •  НР 732/731 Київ – Запоріжжя;
    •  НР 734/733 Київ – Покровськ;
    •  НР 782/781 Черкаси – Київ.

    До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

    Як повідомлялося 12 жовтня, «Укрзалізниці» загрожує колапс: Кабмін відбирає приміщення, де «мозковий» центр.

    Харків Запоріжжя Київ Одеса Укрзалізниця Дніпро Львів Ужгород Тернопіль Херсон Хмельницький Чернівці
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