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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниці» потрібно вирішити проблему з локомотивами, – ексміністр інфраструктури

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    На думку Омеляна, у нинішніх кризових умовах увага &laquo;Укрзалізниці&raquo; має бути сконцентрована на тязі, локомотивах і ремонті існуючої інфраструктури - «Укрзалізниці» потрібно вирішити проблему з локомотивами, – ексміністр інфраструктури
    На думку Омеляна, у нинішніх кризових умовах увага «Укрзалізниці» має бути сконцентрована на тязі, локомотивах і ремонті існуючої інфраструктури

    «Ми можемо мати сотні тисяч вагонів. Але якщо немає їх чим возити, то вони будуть стояти, як кинуті потяги»

    «Укрзалізниці» потрібно інвестувати в першу чергу в тягу і розвиток інфраструктури.  Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян у ефірі телеканалу Україна 24.

    За його словами, для «Укрзалізниці» першочерговим є вирішення проблеми нестачі локомотивів, і саме в них потрібно інвестувати кошти, а не в купівлю нових вагонів замість тих, які планують списати.

    «Ми можемо мати сотні тисяч вагонів. Але якщо немає їх чим возити, то вони просто будуть стояти, як кинуті потяги. І це, до речі, постійна картинка для «Укрзалізниці» впродовж останніх років, коли просто по 30-40-50-100 вагонів стоять на тупикових гілках, нічого не везуть, бо банально відсутні локомотиви», – розповів Омелян.

    На думку екс-міністра, у нинішніх кризових умовах увага «Укрзалізниці» має бути сконцентрована на тязі, локомотивах і ремонті існуючої інфраструктури. Що ж стосується ініціативи скоротити термін експлуатації залізничних вагонів, через що багато з них доведеться списати, то Омелян вважає, що її доцільність варто обговорити з бізнесом, перш ніж ухвалювати рішення.

    «Мабуть, все-таки раціонально зустрітися з бізнесом і проговорити політику компанії. На що здатен бізнес? Чи готові українські компанії зараз закупити десятки тисяч нових вагонів? Чи у них достатньо для цього ресурсу?», – наголосив Омелян.

    Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призведе до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу і як наслідок - колапс в промисловості та агросекторі.

    Водночас президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков наголосив, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить «Укрзалізницю» купувати нові, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури.

    Володимир Омелян інвестиції Укрзалізниця
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