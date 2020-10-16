Ситуація з залізничними коліями в Україні вкрай небезпечна, – нардеп



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«Бізнес і пасажирів обслуговує застарілий парк - і локомотивний парк, і вагони, шляхи»

Ситуація з залізничною інфраструктурою в Україні є кричущою і небезпечною для здійснення перевезень. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

«На сьогодні склалася кричуща ситуація з інфраструктурою в «Укрзалізниці». Річ в тому, що фінансові плани в останні роки та плани по реконструкції шляхів, на жаль, не виконуються і залишаються тільки на папері. На сьогодні ситуація з безпекою руху дуже серйозна, небезпечна», – розповів Бондарєв.

За його словами, через поганий, практично аварійний, стан залізничних колій значно збільшується час перевезень залізницею, від чого страждають як підприємці, так і пасажири. При цьому, попри регулярні підвищення тарифів на перевезення, «Укрзалізниця» не інвестує кошти в оновлення інфраструктури та покращення якості своїх послуг.

«Бізнес і пасажирів обслуговує застарілий парк - і локомотивний парк, і вагони, шляхи. Вся інфраструктура застаріла. Гроші туди не вкладаються. Тому якість послуги залишається на дуже низькому рівні і погіршується щороку», – пояснив Бондарєв.

Депутат звернув увагу, що «Укрзалізниця» навіть не має плану щодо відновлення інфраструктури.

«Сьогодні взагалі немає документу, яким Укрзалізниця регламентує свій розвиток. Немає собівартості послуг, які надаються, немає зрозумілих планів по відновленню інфраструктурних об’єктів, на жаль, взагалі», - наголосив він.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що «Укрзалізниця» має інвестувати у відновлення інфраструктури, адже рівень зношеності колій надзвичайно високий, що є небезпечним для пасажирів та вантажних перевезень.