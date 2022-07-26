Договір по зерну: ООН очікує відправлення першого судна найближчими днями

Спільний координаційний центр у співпраці з представниками судноплавної галузі розробляє детальний протокол цих поїздок

Організація Об'єднаних Націй перебуває на постійному зв'язку з усіма сторонами підписаної угоди щодо відновлення вивезення зерна з України та очікує, що перше судно розпочне рух найближчими днями. Про це заявив заступник прессекретаря ООН Фархан Хак, передає Центр новин ООН.

«Перше судно може «почати рух» найближчими днями, а поки що Спільний координаційний центр у співпраці з представниками судноплавної галузі розробляє детальний протокол цих поїздок. Протокол буде опубліковано найближчим часом», – зазначив заступник речника ООН

Координаційний центр розміщено у стамбульському Центрі військових ігор та культури імені Ататюрка. Також буде оголошено ім'я людини, яка очолить команду ООН, що працює у Центрі.

Щодо інспектування українських суден, то це питання обговорюється. Наразі в ООН не готові розкрити деталі остаточного плану.

Нагадаємо, у Стамбулі, за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та Росії 22 липня підписано угоду, в межах якої здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

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