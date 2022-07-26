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  4. США працюватимуть, щоб змусити Росію виконувати зернову угоду, - Держдеп
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    Економіка

    США працюватимуть, щоб змусити Росію виконувати зернову угоду, - Держдеп

    Нед Прайс, представник Держдепу США - США працюватимуть, щоб змусити Росію виконувати зернову угоду, - Держдеп
    Нед Прайс, представник Держдепу США
    фото: usembassy.gov

    Прайс зазначив, що Москва таким чином продовжує навмисно перешкоджати доставленню вкрай необхідного продовольства в багато найбідніші країни світу

    Державний департамент штатів заявив, що США будуть працювати з партнерами, щоб діяла угода про розблокування українських портів для вивезення зерна після російського удару по Одеському порту. Про це заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс в ході брифінгу.

    Він зазначив, що напад на портове місто тільки через 24 години після підписання цієї Угоди підриває довіру до зобов'язань Росії перед іншими сторонами цієї угоди

    «Попри ці ракетні удари, ми розуміємо, що сторони продовжують підготовку до розблокування чорноморських портів України для експорту продовольства і добрив», – заявив він.

    Так само, за його словами, це підриває довіру до більш широких гуманітарних зобов'язань РФ, які вона взяла на себе.

    Прайс зазначив, що Москва таким чином продовжує навмисно перешкоджати доставленню вкрай необхідного продовольства в багато найбідніші країни світу.

    Він також підкреслив, що Сполучені Штати «надалі очікують, що Чорноморська угода буде імплементована».

    Як відомо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу«Калібр«.

    Нагадаємо, у Стамбулі, за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та Росії 22 липня підписано угоду, в межах якої здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України.

    Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

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    Теги: нафта росія окупанти США експорт Одеса війна зерно напад Україна окупація #stoprussia
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    США працюватимуть, щоб змусити Росію виконувати зернову угоду, - Держдеп