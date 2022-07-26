У двох областях окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, - ISW

У двох областях окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ

Російські війська досягли незначних успіхів на південь від Бахмута

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі зібраних даних дійшли висновків, що загарбники на Запоріжжі та Херсонщині зміцнюють позиції в очікуванні контрнаступу української армії. Про це повідомляє ISW.

Російські війська досягли незначних територіальних досягнень на південь від Бахмута 25 липня, але в основному страждають від тих же обмежень, які раніше заважали їм швидко завоювати значні позиції під час наступальних операцій в Луганській області.

На відео з геолокації в соціальних мережах від 25 липня видно, що війська приватної військової компанії «групи Вагнера» (ПВК) просунулися в Новолуганське, а російські та українські джерела відзначають, що російські війська контролюють територію Вугледарської електростанції на північній околиці Новолуганського, ймовірно, в результаті контрольованого відходу українських військ з цього району.

Російські Telegram-канали почали повідомляти про спроби росіян просунутися на Новолуганське ще 25 травня, тобто російські війська два місяці без успіху атакували це єдине місце. Новолуганське не є ні великим населеним пунктом, ні характеризується особливо складним рельєфом, але російські війська тижнями стояли біля нього.

Захоплення Новолуганської та Вугледарської ГЕС не створить зручного виступу, за яким російські війська зможуть просуватися на північ у напрямку Бахмута.

Захоплення Росією Новолуганського і Вугледарської електростанції, з іншого боку, вирівнює лінію української оборони, тим самим обмежуючи перевагу, яку окупація цих районів дає російським військам.

Російські війська навряд чи зможуть ефективно використовувати захоплення Новолуганського для взяття Бахмута, а постійні тактичні та оперативні обмеження, з якими вони стикаються на полі бою, ймовірно, сприятимуть кульмінації наступу на Донбасі до захоплень Бахмута, Слов'янська чи будь-якого іншого міста Донецької області.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Російські війська досягли незначних успіхів на південь від Бахмута, але навряд чи зможуть ефективно використовувати ці досягнення для повного контролю над самим Бахмутом.

Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північ від міста Харків, на схід від Сіверська і на схід від Бахмута.

Загарбники продовжують зміцнення позицій в Запорізькій і Херсонській областях в очікуванні контрнаступу українських військ.

Українські війська продовжують завдавати ударів по російських опорних пунктах уздовж південного напрямку.

Російські війська продовжують виводити військову техніку зі складів в Омську і зіткнулися з проблемами ремонту пошкоджених бойових машин.

Окупаційні чиновники продовжують висувати умови для приєднання окупованих територій до Російської Федерації та розширення адміністративного контролю над окупованими територіями України.

Нагадаємо, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

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