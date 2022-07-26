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    Новини

    Військові на півдні знищили пункт управління ворожої армії

    ЗСУ на півдні знищили пункт управління російських десантників - Військові на півдні знищили пункт управління ворожої армії
    ЗСУ на півдні знищили пункт управління російських десантників
    фото: facebook com MinistryofDefence UA

    Українською авіацією завдано сім ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів окупантів

    У районі П'ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «Намагається (ворог – ред.) підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напряму. В черговий раз ворожі сили кількістю до РТГр із залученням резервів спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися», – йдеться в повідомленні.

    В ОК «Південь» повідомляють, що протягом 25 липня противником нанесено три удари.

    Опівдні з літаків з напрямку тимчасово окупованої території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївський області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. Без втрат.

    Годиною пізніше в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Також без втрат.

    Надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 атаковано Андріївку. Втрат не допущено.

    Натомість українською авіацією завдано сім ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів: шести опорних пунктах, скупченню озброєння та військової техніки і командно-спостережному пункту в Бериславському та Херсонському районах області.

    Узагальнені дані щодо ворожих втрат на півдні: 48 загарбників, 4 танки Т-72, 152-міліметрова гармата-гаубиця, самохідна артилерійська установка, 3 одиниці броньованої та 3 – автомобільної техніки. Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади окупантів та їхній склад боєприпасів у районі П'ятихатки.

    Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

    Нагадаємо, 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС.

    Теги: росія окупанти війна обстріл військові Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Військові на півдні знищили пункт управління ворожої армії