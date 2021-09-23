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    Економіка та фінанси

    Долар і євро різко подешевшали: курс валют на 23 вересня

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    Офіційний курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль - Долар і євро різко подешевшали: курс валют на 23 вересня
    Офіційний курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль
    Фото з відкритих джерел

    На міжбанку курс долара знизився на 12 копійок – до 26,60 гривень за долар

    Національний банк України на четвер, 23 вересня, зміцнив курс гривні майже на 4 копійки по відношенню до долара і на 7 копійок до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Так офіційний курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль. А євро знизився після зростання напередодні.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • 100 доларів США – 2 667,14 гривень (–0,0367 грн);
    • 100 євро – 3 128,56 гривень (–0,0710 грн).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 12 копійок – до 26,60 гривень за долар, у купівлі також упав на 12 копійок – до 26,58 гривень за долар. Курс євро в продажу просів на 14 копійок – 31,20 гривень за євро.

    До слова, аналітики Київської школи економіки вважають, що обмінний курс у 2022 році не перевищать 28-28,2 гривні за долар США.

    Нагадаємо, після досягнення в липні пікових значень – понад $210 за тонну – світові ціни на залізну руду різко пішли вниз і продовжують активно знижуватися. Станом на початок вересня котирування руди з вмістом заліза 62% знизилися на третину, до $145 за тонну. Це загрожує Україні втратою валютного виторгу, а відтак – падінням курсу гривні.

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    Теги: Національний банк курс валют банк ціни НБУ
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    Долар і євро різко подешевшали: курс валют на 23 вересня