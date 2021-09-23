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    Економіка та фінанси

    Кабмін продовжив строки подання фінансової звітності

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    Урядом подовжено строки подання фінансової звітності - Кабмін продовжив строки подання фінансової звітності
    Урядом подовжено строки подання фінансової звітності
    Фото з відкритих джерел

    Продовжено термін подачі повного пакету річної фінансової звітності з 28 лютого на 30 квітня або 01 червня в залежності від вимог законодавства

    Кабмін ухвалив рішення про відтермінування низки фінансових звітів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

    Чиновники пішли на зустріч підприємцям й задовольнили їх прохання.

    Коли й що тепер треба подавати:

    • подання підприємствами, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, до органів державної статистики та податкових органів до 28 лютого наступного за звітним роком двох форм – баланс і звіт про фінансові результати;
    • подовжено строки подання підприємствами, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, повного пакету річної фінансової звітності з 28 лютого на 30 квітня або 01 червня в залежності від вимог законодавства щодо дати оприлюднення фінансової звітності;
    • подовжено строки подання підприємствами проміжної фінансової звітності з 25 на 30 число місяця, що настає за звітним кварталом.
    • подовжено строк подання підприємствами, які складають фінансову звітність за МСФЗ, річної фінансової звітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності за 2021 рік в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності до 31 грудня 2021 року.

    Зазначається, що зміни спрямовані на задоволення прохання підприємств і регуляторів щодо перегляду строків подання фінансової звітності разом з аудиторським звітом та містять узгоджену позицію Мінфіну, Держстату, ДПС та інших регуляторів щодо подовження таких строків з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

    До слова, Національний банк тимчасово зупинив усі ліцензії п’яти страховим компаніям, із них двом компаніям зі страхування життя. За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення.

    Теги: Кабмін податки банк фінанси
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    Кабмін продовжив строки подання фінансової звітності