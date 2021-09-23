Кабмін продовжив строки подання фінансової звітності

Продовжено термін подачі повного пакету річної фінансової звітності з 28 лютого на 30 квітня або 01 червня в залежності від вимог законодавства

Кабмін ухвалив рішення про відтермінування низки фінансових звітів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Чиновники пішли на зустріч підприємцям й задовольнили їх прохання.

Коли й що тепер треба подавати:

подання підприємствами, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, до органів державної статистики та податкових органів до 28 лютого наступного за звітним роком двох форм – баланс і звіт про фінансові результати;

подовжено строки подання підприємствами, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, повного пакету річної фінансової звітності з 28 лютого на 30 квітня або 01 червня в залежності від вимог законодавства щодо дати оприлюднення фінансової звітності;

подовжено строки подання підприємствами проміжної фінансової звітності з 25 на 30 число місяця, що настає за звітним кварталом.

подовжено строк подання підприємствами, які складають фінансову звітність за МСФЗ, річної фінансової звітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності за 2021 рік в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності до 31 грудня 2021 року.

Зазначається, що зміни спрямовані на задоволення прохання підприємств і регуляторів щодо перегляду строків подання фінансової звітності разом з аудиторським звітом та містять узгоджену позицію Мінфіну, Держстату, ДПС та інших регуляторів щодо подовження таких строків з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

До слова, Національний банк тимчасово зупинив усі ліцензії п’яти страховим компаніям, із них двом компаніям зі страхування життя. За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення.



