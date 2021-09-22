Чи буде знецінення гривні? Економіст дав прогноз на 2022 рік

Бюджет України має бути готовим до ризиків

Падіння фінансових ринків на Заході може призвести до падіння курсу гривні та гіперінфляції у 2022 році. А бюджет України має бути готовим до таких ризиків. Про це розповів колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта в ефірі ток-шоу «Діалог з країною».

Павло Кухта заявив, що бюджет України має бути готовим до ризиків, зокрема до падіння фондових ринків на Заході.

«Дефіцит бюджету суттєво зменшується. Ми плануємо відходити від ситуації, коли ми ризикуємо знову потрапити в боргову кризу, знову отримати гривню, яка валиться. Ми всі пам’ятаємо 2008 і 2009 рік, 2014 і 2015 рік. Коли ми перестаємо нарощувати борги – ми відходимо від ризику, що з нами це станеться», – пояснив він.

Також Кухта розповів, в якому разі може початися гіперінфляція.

«Фінансову кризу неможливо спрогнозувати, але ризики є. Бюджет має бути стійким до ризику. Тому що, якщо він посипиться через падіння світових фондових ринків, то знову впаде гривня, почнеться гіперінфляція. Ми бачимо ризики в Європі і світі. Якщо ми бачимо ризики, то повинні бути в захисній позиції», – зазначив Кухта.

До слова, аналітики Київської школи економіки вважають, що обмінний курс у 2022 році не перевищать 28-28,2 гривні за долар США.

Нагадаємо, після досягнення в липні пікових значень – понад $210 за тонну – світові ціни на залізну руду різко пішли вниз і продовжують активно знижуватися. Станом на початок вересня котирування руди з вмістом заліза 62% знизилися на третину, до $145 за тонну. Це загрожує Україні втратою валютного виторгу, а відтак – падінням курсу гривні.

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