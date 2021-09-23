Бюджет-2022: кінець епохи бідності? Ні, близько не кінець!

Як українці в таких умовах повинні звести кінці з кінцями – чиновників, вочевидь, не цікавить.

Як українці в таких умовах повинні звести кінці з кінцями – чиновників, вочевидь, не цікавить.

Прожитковий мінімум збільшать. Аж на 200 грн – до 2684 грн в кінці наступного року. Питання тільки: хто на цей дріб’язок виживе?

Міністр фінансів презентував у парламенті законопроєкт про бюджет-2022.

Судячи з його слів, нас чекає не рік, а казка!

Але давайте подивимося, що вони реально намалювали у тому бюджеті

Кінець епохи бідності? Ні, близько не кінець!

Хоч влада і говорить про «суцільний оптимізм», ніякого зростання соціальних стандартів як нема, так і не буде.

Мінімальна зарплата підвищиться… на цілих 200 гривень – до 6700 грн! Тобто аж на 3%! При тому, що інфляція буде реально на рівні 10%. Як мінімум.

Прожитковий мінімум також збільшать. Аж на 200 грн – до 2684 грн в кінці наступного року. Питання тільки: хто на цей дріб’язок виживе? І чия хвора уява вважає, що цього мізеру українцям має бути достатньо?

Ну, і субсидії, звісно. Їх зменшать. Відразу на 19%, тобто заберуть в кожного пятого, порівняно з поточним роком.

Як українці в таких умовах повинні звести кінці з кінцями – їх, вочевидь, не цікавить.

А що там олігархи, як же деолігархізація, про яку вони так кричали з кожного телевізора?

А ніяк.

Поки українці бідують – олігархи жирують.

Так, нещодавно монобільшість слуг в парламенті проголосувала за законопроект 3508(д). Тобто нагло списали олігарху Фірташу майже 25 млрд грн боргів. Ще близько 35 млрд грн боргів йому реструктуризують, тобто переоформлять у кредит. Безвідсотковий. Який він виплатить. Колись. Але це не точно. Гарний бізнес, за наш з вами рахунок.

Ідемо далі. Оборона.

Влада піариться, мовляв, цього року виділить на оборону рекордну суму – 5,95% від ВВП – 319,4 млрд грн. Тільки не договорює, що Міноборони реально отримає з цього усього лише 40%. А решту вони віддадуть своїм каральним органам – на розбудову поліцейської держави.

До речі, про каральні органи. Згадалася мені заява Арахамії. А точніше обіцянка скоротити бюджет силовиків у 2 рази, якщо не розслідують резонансні справи.

Два роки тому обіцяв! І що ви думаєте? Нарешті сталося!

У проекті бюджету на наступний рік фінансування Міністерства внутрішніх справ скорочують!

Аж на 0,1%! Але ж минулого року, порівнюючи з позаминулим, ця ж влада збільшила бюджет МВС в рази. А тепер скоротила на 0,1%? Це скорочення чи маніпуляція?

Також суттєво пропонується збільшити видатки на роботу Офісу генпрокурора – на 17,5%. СБУ додадуть ще 7%. І дармоїдам з НАБУ – ще плюс 100 млн грн до вже закладеного у цьому році мільярда (ну, це щоби вже наступного вже точно корупцію подолали…).

І смішно, і плакати хочеться. З одного боку, говорять цілому світові про загрозу повномасштабного московського вторгнення. І правильно говорять. А з іншого – замість реальної підтримки армії сотні мільярдів гривень на годування корумпованої поліції, прокуратури і НАБУ викидають.

Замість захищати українців від московської агресії – захищають себе від українців. Зрештою вони не перші, так робили всі, хто був до них…

Наступне. Освіта.

Пріоритетна галузь, кажуть! Зарплати вчителям знову обіцяють підвищити!

Знаєте, на скільки? Ні, не до 4000 $. А всього на 8%.

Це, щоби ви розуміли, навіть не нуль, а мінус. Бо інфляція реально буде на рівні 10% як мінімум. І цих коштів не те що на якісь «реформи», а й навіть на функціонування галузі в нинішньому стані не вистачить.

Зате Зеленському вистачить. На піар.

У бюджеті закладено 100 мільйонів на створення «президентського університету», який почнуть робити тільки наступного року. І ще пів мільярда – на «фонд президента з підтримки освіти». Коротше кажучи, нова лікарня майбутнього.

Тепер про борги. Не наші з вами, а ті, які в обмін на продаж землі, підвищення тарифів і розпродаж стратегічних підприємств так радо набирала і набирає як теперішня, так і всі попередні влади.

Загалом на борги Україна мусить заплатити 574 мільярди грн – це 45% усього річного державного бюджету. Фактично ПОЛОВИНА.

Це 12,6 тисяч грн з кишені кожного українця. Навіть новонародженого.

Це стільки ми з вами заплатимо своїми податками.

В той час як мінімальна зарплата зросте, нагадую, аж на 200 грн…

А чому ми цей непідйомний борг маємо віддавати? Бо ніхто навіть не пробував домовлятися за реструктуризацію боргу. Чому Зеленський не піднімав цього питання під час останньої зустрічі з Байденом? Це тільки фірташам вони мільярди списують…

Ну, і найцікавіше. Знаєте, завдяки чому влада збирається наповнювати цей бюджет? Ні, не розвитком науки і промисловості, не підтримкою національного виробника, не залученням інвестицій.

А черговим кредитом і збільшенням податків для простих людей.

Згідно з проектом бюджету, з податку на фізичних осіб планують зібрати 23 млрд грн, це на два мільярди менше, ніж Фірташу списали, до речі.

В той же час як з податку на підприємства в дохідну частину має надійти – усього 18 млрд грн, а з ренти – лише 3,5 млрд грн.

А найцинічніше те, що 30 млрд податків вони передбачили з реалізації законопроекту 5600, який ще навіть не ухвалений (тільки пройшов перше читання).

Цим законопроектом передбачено нові податки для дрібних і середніх підприємців, для простих українських трударів.

Навіть не говорю про збільшення тарифів на газ і електроенергію для населення – це просто грабіжницькі ціни.

Тому, товариство, наступний бюджетний рік має бути «цікавим і веселим». Тому тримайте штани, щоб не спали, якщо толеруєте цю владу...

Джерело: блог Олега Тягнибока

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